Погода в Україні 3 березня: прогноз на сьогодні по містах

3 березня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому у більшості областях буде сухо та сонячно. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

3 березня, у середу, завдяки антициклону по всій країні буде малохмарна погода без опадів, однак посилиться вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook

"Температура повітря у середу протягом дня +5+10 градусів, на Сході та північному сході +2+5 градусів. У четвер потепліє до +6+13 градусів, в західних областях до +10+15 градусів. У Києві 3-го березня грайлива Jacqueline організує сонечко і поривчастий вітер. Температура повітря завтра вдень передбачається до +6 градусів, 4-го березня до +11 градусів. У п'ятницю прийде атмосферний фронт із опадами, у суботу-неділю очікується похолодання", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 3 березня у містах України:

Ужгород +10+12

Львів +7+9

Чернівці +10+12

Івано-Франківськ +10+12

Тернопіль +7+9

Рівне +6+8

Луцьк +6+8

Вінниця +7+9

Хмельницький 7+9

Житомир +7+9

Чернігів +4+6

Черкаси +6+8

Миколаїв +7+9

Одеса +10+12

Херсон +7+9

Сімферополь +7+9

Полтава +5+7

Суми +3+5

Харків +3+5

Дніпро +5+7

Запоріжжя +5+7

Донецьк +4+6

Луганськ +3+5

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