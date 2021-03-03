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Погода в Україні 3 березня: прогноз на сьогодні по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

3 березня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому у більшості областях буде сухо та сонячно. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

3 березня, у середу, завдяки антициклону по всій країні буде малохмарна погода без опадів, однак посилиться вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook

"Температура повітря у середу протягом дня +5+10 градусів, на Сході та північному сході +2+5 градусів. У четвер потепліє до +6+13 градусів, в західних областях до +10+15 градусів. У Києві 3-го березня грайлива Jacqueline організує сонечко і поривчастий вітер. Температура повітря завтра вдень передбачається до +6 градусів, 4-го березня до +11 градусів. У п'ятницю прийде атмосферний фронт із опадами, у суботу-неділю очікується похолодання", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 3 березня у містах України:

Погода в Україні 3 березня: прогноз на сьогодні по містах - фото 449982
  • Ужгород +10+12
  • Львів +7+9
  • Чернівці +10+12
  • Івано-Франківськ +10+12
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +6+8
  • Луцьк +6+8
  • Вінниця +7+9
  • Хмельницький 7+9
  • Житомир +7+9
  • Чернігів +4+6
  • Черкаси +6+8
  • Миколаїв +7+9
  • Одеса +10+12
  • Херсон +7+9
  • Сімферополь +7+9
  • Полтава +5+7
  • Суми +3+5
  • Харків +3+5
  • Дніпро +5+7
  • Запоріжжя +5+7
  • Донецьк +4+6
  • Луганськ +3+5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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