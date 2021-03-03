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Погода в Україні 3 березня: прогноз на сьогодні по містах
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3 березня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому у більшості областях буде сухо та сонячно. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
3 березня, у середу, завдяки антициклону по всій країні буде малохмарна погода без опадів, однак посилиться вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook
"Температура повітря у середу протягом дня +5+10 градусів, на Сході та північному сході +2+5 градусів. У четвер потепліє до +6+13 градусів, в західних областях до +10+15 градусів. У Києві 3-го березня грайлива Jacqueline організує сонечко і поривчастий вітер. Температура повітря завтра вдень передбачається до +6 градусів, 4-го березня до +11 градусів. У п'ятницю прийде атмосферний фронт із опадами, у суботу-неділю очікується похолодання", – поділилась вона.
Прогноз погоди на 3 березня у містах України:
- Ужгород +10+12
- Львів +7+9
- Чернівці +10+12
- Івано-Франківськ +10+12
- Тернопіль +7+9
- Рівне +6+8
- Луцьк +6+8
- Вінниця +7+9
- Хмельницький 7+9
- Житомир +7+9
- Чернігів +4+6
- Черкаси +6+8
- Миколаїв +7+9
- Одеса +10+12
- Херсон +7+9
- Сімферополь +7+9
- Полтава +5+7
- Суми +3+5
- Харків +3+5
- Дніпро +5+7
- Запоріжжя +5+7
- Донецьк +4+6
- Луганськ +3+5
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