Погода в Україні 29 жовтня: у яких областях буде тепло в суботу

29 жовтня в Україні переважатиме тепла температура, проте занадто радіти не варто, адже це не повноцінне повернення гарної погоди. Детальніший прогноз дізнавайтесь далі.

29 жовтня, у суботу, буде дуже тепло в Україні. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, варто очікувати від +14+19 градусів.

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Тому краще побути більше на вулиці – звісно, з усіма пересторогами та як струм дозволятиме узгоджувати плани. Бо в неділю трохи похолоднішає. Завтра ще також ймовірний дощ, переважно, невеликий, у західних та північних областях. На решті території – без опадів, а на півні навіть очікується сонячна погода", – додала вона.

У Києві в суботу хмарно, проте тепло, навіть дуже тепло, до +16, +17 градусів. Практично – найтепліший день з найближчої синоптичної перспективи, хоча й з невеликим дощиком. Надалі – холодніше, але ще будуть підстрибування градусів вгору. Навіть вночі "мінусів" не видно.

Прогноз погоди на 29 жовтня по містах України:

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