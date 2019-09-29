Погода в Україні 29 вересня: бабине літо та дощі

29 вересня в Україні продовжить підійматись температура повітря, однак побільшає короткочасних дощів. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

29 вересня, у неділю, українці зможуть насолодитись порцією бабиного літа, адже вдень повітря прогріється до +18+24. Трохи свіжіша погода втримається на півночі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За її словами, у неділю практично по всіх областях вдень пройдуть короткочасні дощі, тому погода буле вологою, але з проясненнями. Також синоптик нагадала про тумани, які погіршать видимість на дорогах. У Києві 29 вересня також дощитиме, а температура підійметься до +19.

Прогноз погоди на 29 вересня у містах України:

Ужгород +20+22

Львів +19+21

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +19+21

Рівне +17+19

Луцьк +17+19

Вінниця +17+19

Хмельницький +18+20

Житомир +16+18

Чернігів +15+17

Черкаси +16+18

Миколаїв +21+23

Одеса +22+24

Херсон +20+22

Полтава +15+17

Суми +14+15

Харків +15+17

Дніпро +17+19

Запоріжжя +20+22

Донецьк +16+18

Луганськ +16+18

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