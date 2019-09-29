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Погода в Україні 29 вересня: бабине літо та дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

29 вересня в Україні продовжить підійматись температура повітря, однак побільшає короткочасних дощів. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

29 вересня, у неділю, українці зможуть насолодитись порцією бабиного літа, адже вдень повітря прогріється до +18+24. Трохи свіжіша погода втримається на півночі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За її словами, у неділю практично по всіх областях вдень пройдуть короткочасні дощі, тому погода буле вологою, але з проясненнями. Також синоптик нагадала про тумани, які погіршать видимість на дорогах. У Києві 29 вересня також дощитиме, а температура підійметься до +19.

Прогноз погоди на 29 вересня у містах України:

Погода в Україні 29 вересня: бабине літо та дощі - фото 358186
  • Ужгород +20+22
  • Львів +19+21
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Тернопіль +19+21
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +17+19
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +18+20
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +16+18
  • Миколаїв +21+23
  • Одеса +22+24
  • Херсон +20+22
  • Полтава +15+17
  • Суми +14+15
  • Харків +15+17
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +20+22
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +16+18

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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