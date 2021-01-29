Погода в Україні 29 січня: точний прогноз на п'ятницю

29 січня в країні поступово послабнуть опади, але місцями все ж очікуються снігопади. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

29 січня, у п'ятницю, сніг прогнозується у західних та північних областях, а також на Вінниччині. На решті території країни серйозних опадів не очікується. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На Сході вдень опади – лише на Харківщині, аж ввечері мокрий сніг та дощ дійдуть до Луганської та Донецької областей. Температура повітря протягом дня коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 тепла, на крайньому півдні +3+6 градусів. Проте вночі ще відчуватиметься похолодання, передбачається 2-9 градусів морозу, а в ніч на суботу, на 30-те січня, похолодання посилиться. У Києві 28 періодично сніжитиме, в другій половині дня сніг послабшає і припиниться. На дорогах ожеледиця, уважно з дистанціями! Вдень очікується 0-2 градуси морозу", – додала вона.

Прогноз погоди на 29 січня у містах України:

Ужгород +2+4

Львів 0+2

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +1+3

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0-2

Вінниця +1+3

Хмельницький 0+2

Житомир 0+2

Чернігів 0+2

Черкаси 1+3

Миколаїв 1+3

Одеса 1+3

Херсон +2+4

Сімферополь +4+6

Полтава 0+2

Суми 0+2

Харків +1+3

Дніпро +1+3

Запоріжжя +2+4

Донецьк +1+3

Луганськ +1+3

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