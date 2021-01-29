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Погода в Україні 29 січня: точний прогноз на п'ятницю
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29 січня в країні поступово послабнуть опади, але місцями все ж очікуються снігопади. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.
29 січня, у п'ятницю, сніг прогнозується у західних та північних областях, а також на Вінниччині. На решті території країни серйозних опадів не очікується. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"На Сході вдень опади – лише на Харківщині, аж ввечері мокрий сніг та дощ дійдуть до Луганської та Донецької областей. Температура повітря протягом дня коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 тепла, на крайньому півдні +3+6 градусів. Проте вночі ще відчуватиметься похолодання, передбачається 2-9 градусів морозу, а в ніч на суботу, на 30-те січня, похолодання посилиться. У Києві 28 періодично сніжитиме, в другій половині дня сніг послабшає і припиниться. На дорогах ожеледиця, уважно з дистанціями! Вдень очікується 0-2 градуси морозу", – додала вона.
Прогноз погоди на 29 січня у містах України:
- Ужгород +2+4
- Львів 0+2
- Чернівці +2+4
- Івано-Франківськ +1+3
- Тернопіль 0+2
- Рівне 0+2
- Луцьк 0-2
- Вінниця +1+3
- Хмельницький 0+2
- Житомир 0+2
- Чернігів 0+2
- Черкаси 1+3
- Миколаїв 1+3
- Одеса 1+3
- Херсон +2+4
- Сімферополь +4+6
- Полтава 0+2
- Суми 0+2
- Харків +1+3
- Дніпро +1+3
- Запоріжжя +2+4
- Донецьк +1+3
- Луганськ +1+3
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