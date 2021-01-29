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Погода в Україні 29 січня: точний прогноз на п'ятницю

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

29 січня в країні поступово послабнуть опади, але місцями все ж очікуються снігопади. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

29 січня, у п'ятницю, сніг прогнозується у західних та північних областях, а також на Вінниччині. На решті території країни серйозних опадів не очікується. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На Сході вдень опади лише на Харківщині, аж ввечері мокрий сніг та дощ дійдуть до Луганської та Донецької областей. Температура повітря протягом дня коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 тепла, на крайньому півдні +3+6 градусів. Проте вночі ще відчуватиметься похолодання, передбачається 2-9 градусів морозу, а в ніч на суботу, на 30-те січня, похолодання посилиться. У Києві 28 періодично сніжитиме, в другій половині дня сніг послабшає і припиниться. На дорогах ожеледиця, уважно з дистанціями! Вдень очікується 0-2 градуси морозу", – додала вона.

Прогноз погоди на 29 січня у містах України:

Погода в Україні 29 січня: точний прогноз на п'ятницю - фото 445277
  • Ужгород +2+4
  • Львів 0+2
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +1+3
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0-2
  • Вінниця +1+3
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир 0+2
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 1+3
  • Миколаїв 1+3
  • Одеса 1+3
  • Херсон +2+4
  • Сімферополь +4+6
  • Полтава 0+2
  • Суми 0+2
  • Харків +1+3
  • Дніпро +1+3
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк +1+3
  • Луганськ +1+3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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