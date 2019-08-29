Погода в Україні 29 серпня: у яких областях відчутно похолоднішає

29 серпня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, тому у частині областей відчутно знизиться температура повітря. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

29 серпня, у четвер, по всій країні очікується малохмарна та тепла погода, однак на через вплив холодного фронту у частині областей спаде спека. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Північ та Схід України відчують цей порив свіжішого повітря – стовпчики термометрів опустяться до +22+26 градусів, а подекуди на Сумщині та Харківщині навіть й до +20 градусів. У центральних областях – Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська – очікується +25+28 градусів. На Півдні та Заході України буде найтепліше, впродовж дня +28+32 градуси. Дощів, як не було, так і не буде", – наголосила вона. У Києві 29 серпня також температура знизиться до комфортних +23+25.

Прогноз погоди на 29 серпня у містах України:

Ужгород +29+31

Львів +29+31

Чернівці +29+31

Івано-Франківськ +29+31

Тернопіль +29+31

Рівне +28+30

Луцьк +29+31

Вінниця +26+28

Хмельницький +28+30

Житомир +25+27

Чернігів +23+24

Черкаси +25+27

Миколаїв +29+31

Одеса +29+31

Херсон +27+29

Полтава +24+26

Суми +22+24

Харків +22+24

Дніпро +24+26

Запоріжжя +26+28

Донецьк +22+24

Луганськ +21+23

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