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Погода в Україні 29 серпня: у яких областях відчутно похолоднішає

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Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

29 серпня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, тому у частині областей відчутно знизиться температура повітря. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

29 серпня, у четвер, по всій країні очікується малохмарна та тепла погода, однак на через вплив холодного фронту у частині областей спаде спека. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Північ та Схід України відчують цей порив свіжішого повітря стовпчики термометрів опустяться до +22+26 градусів, а подекуди на Сумщині та Харківщині навіть й до +20 градусів. У центральних областях Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська очікується +25+28 градусів. На Півдні та Заході України буде найтепліше, впродовж дня +28+32 градуси. Дощів, як не було, так і не буде", – наголосила вона. У Києві 29 серпня також температура знизиться до комфортних +23+25.

Прогноз погоди на 29 серпня у містах України:

Погода в Україні 29 серпня: у яких областях відчутно похолоднішає - фото 350821
  • Ужгород +29+31
  • Львів +29+31
  • Чернівці +29+31
  • Івано-Франківськ +29+31
  • Тернопіль +29+31
  • Рівне +28+30
  • Луцьк +29+31
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +28+30
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +23+24
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +29+31
  • Херсон +27+29
  • Полтава +24+26
  • Суми +22+24
  • Харків +22+24
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +22+24
  • Луганськ +21+23

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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