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Погода в Україні 29 серпня: у яких областях відчутно похолоднішає
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29 серпня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, тому у частині областей відчутно знизиться температура повітря. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
29 серпня, у четвер, по всій країні очікується малохмарна та тепла погода, однак на через вплив холодного фронту у частині областей спаде спека. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Північ та Схід України відчують цей порив свіжішого повітря – стовпчики термометрів опустяться до +22+26 градусів, а подекуди на Сумщині та Харківщині навіть й до +20 градусів. У центральних областях – Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська – очікується +25+28 градусів. На Півдні та Заході України буде найтепліше, впродовж дня +28+32 градуси. Дощів, як не було, так і не буде", – наголосила вона. У Києві 29 серпня також температура знизиться до комфортних +23+25.
Прогноз погоди на 29 серпня у містах України:
- Ужгород +29+31
- Львів +29+31
- Чернівці +29+31
- Івано-Франківськ +29+31
- Тернопіль +29+31
- Рівне +28+30
- Луцьк +29+31
- Вінниця +26+28
- Хмельницький +28+30
- Житомир +25+27
- Чернігів +23+24
- Черкаси +25+27
- Миколаїв +29+31
- Одеса +29+31
- Херсон +27+29
- Полтава +24+26
- Суми +22+24
- Харків +22+24
- Дніпро +24+26
- Запоріжжя +26+28
- Донецьк +22+24
- Луганськ +21+23
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