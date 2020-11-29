Погода в Україні 29 листопада: від мокрого снігу до дощів

29 листопада в Україні очікується контрастна погода, адже у деяких областях очікуються заморозки, а в деяких – до +14. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

29 листопада, у неділю, у західних областях прогнозується доволі прохолодна погода – від -1 до +2. Тим часом на півночі від нуля до +3, у центральних областях до +4. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У східних областях та у південній частині +4+9 градусів.в Криму до +14 градусів. Опади – дощ, мряка, мокрий сніг – пройдуть місцями у західних, північних, центральних областях. На Сході суттєві опади малоймовірні. У південній частині України – місцями невеликі опади можливі, окрім Запоріжжя та Криму. У Києві 29-го листопада очікується хмарна волога погода. Температура повітря вночі 0-2 морозу, вдень 0-2 градуси тепла", – додала вона.

Прогноз погоди на 29 листопада у містах України:

Ужгород 0+2

Львів -1+1

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль -1+1

Рівне 0+2

Луцьк -1+1

Вінниця +1+3

Хмельницький -1+1

Житомир +1+3

Чернігів +2+4

Черкаси +2+4

Миколаїв +6+8

Одеса +5+7

Херсон +7+9

Сімферополь +10+12

Полтава +3+5

Суми +2+4

Харків +4+6

Дніпро +6+8

Запоріжжя +7+9

Донецьк +5+7

Луганськ +3+5

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