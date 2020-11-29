На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні 29 листопада: від мокрого снігу до дощів
-
- 10
29 листопада в Україні очікується контрастна погода, адже у деяких областях очікуються заморозки, а в деяких – до +14. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
29 листопада, у неділю, у західних областях прогнозується доволі прохолодна погода – від -1 до +2. Тим часом на півночі від нуля до +3, у центральних областях до +4. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"У східних областях та у південній частині +4+9 градусів.в Криму до +14 градусів. Опади – дощ, мряка, мокрий сніг – пройдуть місцями у західних, північних, центральних областях. На Сході суттєві опади малоймовірні. У південній частині України – місцями невеликі опади можливі, окрім Запоріжжя та Криму. У Києві 29-го листопада очікується хмарна волога погода. Температура повітря вночі 0-2 морозу, вдень 0-2 градуси тепла", – додала вона.
Прогноз погоди на 29 листопада у містах України:
- Ужгород 0+2
- Львів -1+1
- Чернівці 0+2
- Івано-Франківськ 0+2
- Тернопіль -1+1
- Рівне 0+2
- Луцьк -1+1
- Вінниця +1+3
- Хмельницький -1+1
- Житомир +1+3
- Чернігів +2+4
- Черкаси +2+4
- Миколаїв +6+8
- Одеса +5+7
- Херсон +7+9
- Сімферополь +10+12
- Полтава +3+5
- Суми +2+4
- Харків +4+6
- Дніпро +6+8
- Запоріжжя +7+9
- Донецьк +5+7
- Луганськ +3+5
Читайте також: Погода у листопаді 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
11:25Найкрутіша музика листопада: плейлист нових треків за тиждень
-
10:52Сексуальне шоу: фітнес-блогерка зняла пікантне відео в купальниках (18+)
-
10:21Привітання з першим снігом у віршах, смс, прозі і картинках українською
-
09:55Погода в Україні 29 листопада: від мокрого снігу до дощів
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 листопада
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
08:53Блогер побудував домашню "машину тортур": навіщо він це зробив
-
08:18Як правильно обрати зимову гуму: поради автомобілістам
- 28 листопада
-
21:51Блогерка перевтілилася в Мерилін Монро: тепер вона – зірка TikTok
-
21:23Фільми Ціна правди та Заборонений покажуть по телевізору: де та коли дивитися
-
21:0029 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Чому взимку магній особливо важливий та звідки його отримувати
-
20:17У NASA створили та відправили на Марс пристрій для видобування кисню
-
19:48У Нідерландах вуличні попільнички перетворили на зарядки для електровелосипедів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:19Ентузіаст розгадав непростий секрет Mortal Kombat 11: його приховували півтора року
-
18:45МастерШеф 10 сезон 13 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:18В Амстердамі з'явиться підводний музей корабля, що затонув
-
18:00Гороскоп на 29 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:43Ілон Маск розповів про автономність нової електровантажівки Tesla Semi
-
17:17Культовий режисер Девід Лінч знімає серіал для Netflix
-
16:48Кохана Ілона Маска видала розмальовку зі своїми малюнками
-
16:17Хто зі знаків Зодіаку найбільш конфліктний
-
15:46Кухню на колесах на базі Land Rover Defender з популярного телешоу пустять з молотка
-
15:13Найкращі знімки року за версією британського фотоконкурсу Capturing Ecology
-
11:25Найкрутіша музика листопада: плейлист нових треків за тиждень
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 листопада
-
08:18Як правильно обрати зимову гуму: поради автомобілістам
- 28 листопада
-
21:23Фільми Ціна правди та Заборонений покажуть по телевізору: де та коли дивитися
-
18:18В Амстердамі з'явиться підводний музей корабля, що затонув
-
15:13Найкращі знімки року за версією британського фотоконкурсу Capturing Ecology
-
12:14Магнітні бурі у грудні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
09:49Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 28 листопада
-
08:12Учені розповіли, як зробити понеділок щасливим днем
- 27 листопада
-
21:5813 неймовірних фактів про секс, які так і кортить перевірити
-
18:22Експерт розповів, як правильно прогрівати автомобіль взимку
-
15:10Святослав Вакарчук – Знову: слухайте першу пісню музичного проєкту Оранжерея
-
13:11Названо найкращі ігри 2020 року за версією Golden Joystick Awards
-
10:50Настя Каменських – VIBE: дивіться новий атмосферний кліп на чуттєвий хіт NK
-
09:11Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 27 листопада
-
07:17Погода в Україні 27 листопада: у яких областях буде найтепліше
- 26 листопада
-
21:526 чинників, які можуть відбити бажання займатися сексом
-
19:132 перевірені способи зробити свого опонента однодумцем
-
16:21Як змінювалася гаряча бразилійка Алессандра Амбросіо: фото 18+
-
14:155 нових українських книг, з якими варто зустріти зиму
-
12:19Вихідні у грудні 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні
-
09:29Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 26 листопада
- 25 листопада
-
21:53Без одягу і без комплексів: найсексуальніші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
19:45БОРУССІЯ М ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
17:57Названо найбажаніше та найпопулярніше взуття 2020 року: фото