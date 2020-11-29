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Погода в Україні 29 листопада: від мокрого снігу до дощів

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

29 листопада в Україні очікується контрастна погода, адже у деяких областях очікуються заморозки, а в деяких – до +14. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

29 листопада, у неділю, у західних областях прогнозується доволі прохолодна погода – від -1 до +2. Тим часом на півночі від нуля до +3, у центральних областях до +4. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У східних областях та у південній частині +4+9 градусів.в Криму до +14 градусів. Опади дощ, мряка, мокрий сніг пройдуть місцями у західних, північних, центральних областях. На Сході суттєві опади малоймовірні. У південній частині України місцями невеликі опади можливі, окрім Запоріжжя та Криму. У Києві 29-го листопада очікується хмарна волога погода. Температура повітря вночі 0-2 морозу, вдень 0-2 градуси тепла", – додала вона.

Прогноз погоди на 29 листопада у містах України:

Погода в Україні 29 листопада: від мокрого снігу до дощів - фото 437090
  • Ужгород 0+2
  • Львів -1+1
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне 0+2
  • Луцьк -1+1
  • Вінниця +1+3
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир +1+3
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +5+7
  • Херсон +7+9
  • Сімферополь +10+12
  • Полтава +3+5
  • Суми +2+4
  • Харків +4+6
  • Дніпро +6+8
  • Запоріжжя +7+9
  • Донецьк +5+7
  • Луганськ +3+5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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