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Погода в Україні 29 липня: від спеки до грозових дощів

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

29 липня в Україну прорветься атмосферний фронт, тому у багатьох областях очікуються дощі з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

29 липня, у середу, частину країни накриють опади у вигляді дощів з грозами. У "вологій" зоні опиняться західні області, а також Житомирщина, Вінниччина та місцями Київщина. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Спека поки що залишається в Україні. У середу впродовж дня очікується +30+35 градусів, у західних областях +26+30 градусів. У Києві місцями дощ, гроза, більша ймовірність опадів – у другій половині дня та надвечір. У столиці буде спекотно. До +33 градусів. У четвер спека послабне до +26, +27 градусів. А в п'ятницю, суботу та неділю у Києві повітря навіть буде свіжуватим, +22+24 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 29 липня у містах України:

Погода в Україні 29 липня: від спеки до грозових дощів - фото 417922
  • Ужгород +27+29
    Львів +25+27
    Чернівці +27+29
    Івано-Франківськ +25+27
    Тернопіль +25+27
    Рівне +25+27
    Луцьк +25+27
    Вінниця +32+34
    Хмельницький +28+30
    Житомир +29+31
    Чернігів +30+32
    Черкаси +32+34
    Миколаїв +32+34
    Одеса +32+34
    Херсон +32+34
    Сімферополь +29+31
    Полтава +32+34
    Суми +30+32
    Харків +32+34
    Дніпро +32+34
    Запоріжжя +32+34
    Донецьк +32+34
    Луганськ +32+34

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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