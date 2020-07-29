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Погода в Україні 29 липня: від спеки до грозових дощів
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29 липня в Україну прорветься атмосферний фронт, тому у багатьох областях очікуються дощі з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.
29 липня, у середу, частину країни накриють опади у вигляді дощів з грозами. У "вологій" зоні опиняться західні області, а також Житомирщина, Вінниччина та місцями Київщина. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Спека поки що залишається в Україні. У середу впродовж дня очікується +30+35 градусів, у західних областях +26+30 градусів. У Києві місцями дощ, гроза, більша ймовірність опадів – у другій половині дня та надвечір. У столиці буде спекотно. До +33 градусів. У четвер спека послабне до +26, +27 градусів. А в п'ятницю, суботу та неділю у Києві повітря навіть буде свіжуватим, +22+24 градуси", – додала вона.
Прогноз погоди на 29 липня у містах України:
- Ужгород +27+29
Львів +25+27
Чернівці +27+29
Івано-Франківськ +25+27
Тернопіль +25+27
Рівне +25+27
Луцьк +25+27
Вінниця +32+34
Хмельницький +28+30
Житомир +29+31
Чернігів +30+32
Черкаси +32+34
Миколаїв +32+34
Одеса +32+34
Херсон +32+34
Сімферополь +29+31
Полтава +32+34
Суми +30+32
Харків +32+34
Дніпро +32+34
Запоріжжя +32+34
Донецьк +32+34
Луганськ +32+34
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