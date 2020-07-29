Погода в Україні 29 липня: від спеки до грозових дощів

29 липня в Україну прорветься атмосферний фронт, тому у багатьох областях очікуються дощі з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

29 липня, у середу, частину країни накриють опади у вигляді дощів з грозами. У "вологій" зоні опиняться західні області, а також Житомирщина, Вінниччина та місцями Київщина. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Спека поки що залишається в Україні. У середу впродовж дня очікується +30+35 градусів, у західних областях +26+30 градусів. У Києві місцями дощ, гроза, більша ймовірність опадів – у другій половині дня та надвечір. У столиці буде спекотно. До +33 градусів. У четвер спека послабне до +26, +27 градусів. А в п'ятницю, суботу та неділю у Києві повітря навіть буде свіжуватим, +22+24 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 29 липня у містах України:

Ужгород +27+29

Львів +25+27

Чернівці +27+29

Івано-Франківськ +25+27

Тернопіль +25+27

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +32+34

Хмельницький +28+30

Житомир +29+31

Чернігів +30+32

Черкаси +32+34

Миколаїв +32+34

Одеса +32+34

Херсон +32+34

Сімферополь +29+31

Полтава +32+34

Суми +30+32

Харків +32+34

Дніпро +32+34

Запоріжжя +32+34

Донецьк +32+34

Луганськ +32+34

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