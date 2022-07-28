Погода в Україні 29 липня: де буде найспекотніше

29 липня в Україні переважатиме справді спекотна та сонячна погода, лише у кількох областях можливі короткочасні опади. Детальний прогноз по містах читайте далі.

29 липня, у п'ятницю, у більшості південних та центральних областей очікується доволі висока температура повітря – до +30+33 градусів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, на решті території вдень до +25+29.

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29-го липня в Україні переважатиме суха сонячна погода, лише вдень у Чернівецькій, Івано-Франківській та ввечері на Вінниччині можливий короткочасний дощ з грозою. У Києві п'ятниця буде сонячною, без опадів. Температура повітря вночі +17 градусів, завтра вдень +28 градусів. Температура води у Дніпрі, у навколишніх водоймах зараз коливається в межах 22-24 градусів. Для купання – добре, але уважно дивіться, чи можна купатися в певних місцях, чи нема заборон, – додала вона.

Прогноз погоди на 29 липня у містах України:

Ужгород +30+32

Львів +26+28

Чернівці +28+30

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +26+28

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +29+31

Хмельницький +27+29

Житомир +25+27

Чернігів +25+27

Черкаси +27+29

Кропивницький +29+31

Миколаїв +29+31

Одеса +28+30

Херсон +30+32

Сімферополь +30+32

Полтава +26+28

Суми +24+26

Харків +25+27

Дніпро +29+31

Запоріжжя +29+31

Донецьк +27+29

Луганськ +26+28

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