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Погода в Україні 29 липня: де буде найспекотніше

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Прогноз погоди на 29 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 29 липня 2022 в Україні / Vstretimsya Na Rassvete on Unsplash

29 липня в Україні переважатиме справді спекотна та сонячна погода, лише у кількох областях можливі короткочасні опади. Детальний прогноз по містах читайте далі.

29 липня, у п'ятницю, у більшості південних та центральних областей очікується доволі висока температура повітря – до +30+33 градусів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, на решті території вдень до +25+29.

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29-го липня в Україні переважатиме суха сонячна погода, лише вдень у Чернівецькій, Івано-Франківській та ввечері на Вінниччині можливий короткочасний дощ з грозою. У Києві п'ятниця буде сонячною, без опадів. Температура повітря вночі +17 градусів, завтра вдень +28 градусів. Температура води у Дніпрі, у навколишніх водоймах зараз коливається в межах 22-24 градусів. Для купання – добре, але уважно дивіться, чи можна купатися в певних місцях, чи нема заборон, – додала вона.

Прогноз погоди на 29 липня у містах України:

Погода в Україні 29 липня: де буде найспекотніше - фото 510399
  • Ужгород +30+32
  • Львів +26+28
  • Чернівці +28+30
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +26+28
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +27+29
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +27+29
  • Кропивницький +29+31
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +28+30
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +30+32
  • Полтава +26+28
  • Суми +24+26
  • Харків +25+27
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +26+28

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