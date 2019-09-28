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Погода в Україні 28 вересня: прийде відчутне потепління

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

28 вересня в Україні очікується чергова порція потепління, однак також можливі тумани та місцеві дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

28 вересня, у суботу, майже по всій країні втримається тепла та сонячна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, температура вдень дійде до позначок у +15+20, на півночі на 2-4 градуси нижче. До того ж, будуть ранкові тумани, а на заході можливі дощі.

У Києві 28 вересня прогнозується суха та малохмарна погода, вдень повітря прогріється до +17.

Прогноз погоди на 28 вересня у містах України:

Погода в Україні 28 вересня: прийде відчутне потепління - фото 357966
  • Ужгород +17+19
  • Львів +18+20
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +18+20
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +18+20
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +17+19
  • Миколаїв +20+22
  • Одеса +20+22
  • Херсон +19+21
  • Полтава +17+19
  • Суми +16+18
  • Харків +17+19
  • Дніпро +18+20
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +16+18

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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