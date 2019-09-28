Погода в Україні 28 вересня: прийде відчутне потепління

28 вересня в Україні очікується чергова порція потепління, однак також можливі тумани та місцеві дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

28 вересня, у суботу, майже по всій країні втримається тепла та сонячна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, температура вдень дійде до позначок у +15+20, на півночі на 2-4 градуси нижче. До того ж, будуть ранкові тумани, а на заході можливі дощі.

У Києві 28 вересня прогнозується суха та малохмарна погода, вдень повітря прогріється до +17.

Прогноз погоди на 28 вересня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +18+20

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +20+22

Рівне +18+20

Луцьк +18+20

Вінниця +16+18

Хмельницький +18+20

Житомир +15+17

Чернігів +16+18

Черкаси +17+19

Миколаїв +20+22

Одеса +20+22

Херсон +19+21

Полтава +17+19

Суми +16+18

Харків +17+19

Дніпро +18+20

Запоріжжя +17+19

Донецьк +15+17

Луганськ +16+18

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