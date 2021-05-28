Погода в Україні 28 травня: точний прогноз по містах

28 травня в Україні переважатиме тепла, але волога погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

28 травня, у п'ятницю, майже по всій країні очікується літня температура повітря, окрім західних областей, де буде найсвіжіше. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"28-го травня в Україні дощі, грози і тепло +20+24, на Заході +15+20 градусів, на Лівобережжі +23+27, на Сході до +29 градусів. Впродовж вихідних – поступове похолодання повсюди", – додала вона.

Прогноз погоди на 28 травня у містах України:

Ужгород +18+20

Львів +18+20

Чернівці +18+20

Івано-Франківськ +18+20

Тернопіль +18+20

Рівне +18+20

Луцьк +18+20

Вінниця +25+27

Хмельницький +18+20

Житомир +23+25

Чернігів +23+25

Черкаси +25+27

Миколаїв +26+28

Одеса +22+24

Херсон +26+28

Сімферополь +24+26

Полтава +25+27

Суми +23+25

Харків +26+28

Дніпро +25+27

Запоріжжя +26+28

Донецьк +26+28

Луганськ +26+28

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