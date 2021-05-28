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Погода в Україні 28 травня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

28 травня в Україні переважатиме тепла, але волога погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

28 травня, у п'ятницю, майже по всій країні очікується літня температура повітря, окрім західних областей, де буде найсвіжіше. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"28-го травня в Україні дощі, грози і тепло +20+24, на Заході +15+20 градусів, на Лівобережжі +23+27, на Сході до +29 градусів. Впродовж вихідних поступове похолодання повсюди", – додала вона.

Прогноз погоди на 28 травня у містах України:

Погода в Україні 28 травня: точний прогноз по містах - фото 461161
  • Ужгород +18+20
  • Львів +18+20
  • Чернівці +18+20
  • Івано-Франківськ +18+20
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +18+20
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +18+20
  • Житомир +23+25
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +22+24
  • Херсон +26+28
  • Сімферополь +24+26
  • Полтава +25+27
  • Суми +23+25
  • Харків +26+28
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +26+28

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