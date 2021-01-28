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Погода в Україні 28 січня: мокрий сніг та ожеледиця

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

28 січня в Україні ще втримається вплив циклону, тому частину країни накриють дощі з мокрим снігом. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

28 січня, у четвер, у південних, у північних та у західних областях очікуються опади у вигляді снігу та дощу з мокрим снігом, а також поривчастий вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook

"На Заході суттєві опади малоймовірні, місцями невеликі чи просто хмарно, в східних областях часом періодичний дощ. Температура повітря у четвер становитиме впродовж дня 0-3 градуси морозу. У східних областях, на південному сході та на Дніпропетровщині очікується 2-7 градусів тепла. На дорогах ожеледиця! Зрозуміло, там, де підмерзатиме. Кияни! Готуйте санчата та зарядіть телефон, щоб фотографувати справжню зиму у столиці передбачається сніг. На дорогах буде слизько, явно можливі проблеми із ситуацією на дорогах. Вітер з півночі, поривчатий. Температура повітря вночі опускатиметься до невеликих "мінусів", вдень від 1 морозу до 1 тепла", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 28 січня у містах України:

Погода в Україні 28 січня: мокрий сніг та ожеледиця - фото 445104
  • Ужгород 0+2
  • Львів 0-2
  • Чернівці -1+1
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль 0-2
  • Рівне 0-2
  • Луцьк 0-2
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький 0-2
  • Житомир 0-2
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв 0+2
  • Одеса -1+1
  • Херсон +2+4
  • Сімферополь +4+6
  • Полтава -1+1
  • Суми +3+5
  • Харків +5+7
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +3+5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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