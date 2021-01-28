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Погода в Україні 28 січня: мокрий сніг та ожеледиця
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28 січня в Україні ще втримається вплив циклону, тому частину країни накриють дощі з мокрим снігом. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.
28 січня, у четвер, у південних, у північних та у західних областях очікуються опади у вигляді снігу та дощу з мокрим снігом, а також поривчастий вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook
"На Заході суттєві опади малоймовірні, місцями невеликі чи просто хмарно, в східних областях – часом періодичний дощ. Температура повітря у четвер становитиме впродовж дня 0-3 градуси морозу. У східних областях, на південному сході та на Дніпропетровщині очікується 2-7 градусів тепла. На дорогах – ожеледиця! Зрозуміло, там, де підмерзатиме. Кияни! Готуйте санчата та зарядіть телефон, щоб фотографувати справжню зиму – у столиці передбачається сніг. На дорогах буде слизько, явно можливі проблеми із ситуацією на дорогах. Вітер з півночі, поривчатий. Температура повітря вночі опускатиметься до невеликих "мінусів", вдень від 1 морозу до 1 тепла", – поділилась вона.
Прогноз погоди на 28 січня у містах України:
- Ужгород 0+2
- Львів 0-2
- Чернівці -1+1
- Івано-Франківськ -1+1
- Тернопіль 0-2
- Рівне 0-2
- Луцьк 0-2
- Вінниця -1+1
- Хмельницький 0-2
- Житомир 0-2
- Чернігів -1+1
- Черкаси 0+2
- Миколаїв 0+2
- Одеса -1+1
- Херсон +2+4
- Сімферополь +4+6
- Полтава -1+1
- Суми +3+5
- Харків +5+7
- Дніпро +3+5
- Запоріжжя +3+5
- Донецьк +3+5
- Луганськ +3+5
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