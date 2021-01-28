Погода в Україні 28 січня: мокрий сніг та ожеледиця

28 січня в Україні ще втримається вплив циклону, тому частину країни накриють дощі з мокрим снігом. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

28 січня, у четвер, у південних, у північних та у західних областях очікуються опади у вигляді снігу та дощу з мокрим снігом, а також поривчастий вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook

"На Заході суттєві опади малоймовірні, місцями невеликі чи просто хмарно, в східних областях – часом періодичний дощ. Температура повітря у четвер становитиме впродовж дня 0-3 градуси морозу. У східних областях, на південному сході та на Дніпропетровщині очікується 2-7 градусів тепла. На дорогах – ожеледиця! Зрозуміло, там, де підмерзатиме. Кияни! Готуйте санчата та зарядіть телефон, щоб фотографувати справжню зиму – у столиці передбачається сніг. На дорогах буде слизько, явно можливі проблеми із ситуацією на дорогах. Вітер з півночі, поривчатий. Температура повітря вночі опускатиметься до невеликих "мінусів", вдень від 1 морозу до 1 тепла", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 28 січня у містах України:

Ужгород 0+2

Львів 0-2

Чернівці -1+1

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль 0-2

Рівне 0-2

Луцьк 0-2

Вінниця -1+1

Хмельницький 0-2

Житомир 0-2

Чернігів -1+1

Черкаси 0+2

Миколаїв 0+2

Одеса -1+1

Херсон +2+4

Сімферополь +4+6

Полтава -1+1

Суми +3+5

Харків +5+7

Дніпро +3+5

Запоріжжя +3+5

Донецьк +3+5

Луганськ +3+5

Читайте також: Зима 2020 – 2021 пройде з аномальною температурою: прогноз погоди