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Погода в Україні 28 серпня: у цих областях можливі дощі
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28 серпня погоду в Україні й надалі визначатиме антициклон, тому очікується спека та відсутність суттєвих опадів. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
28 серпня, у середу, в країні втримається спекотна та малохмарна погода, яка переважатиме до кінця літа і далі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, лише на заході можливі незначні опади.
"Температура повітря буде високою. 28-го серпня – до спеки на Заході та Півдні, +28+33 градуси. На Півночі, Сході та у більшості центральних областей очікується +24+29 градусів. 29 серпня на Півночі та Сході стане свіжіше, +22+26 градусів. Проте надалі знову скрізь тепло або дуже тепло", – зазначила вона. У Києві 28 серпня також буде дуже сонячно та сухо, до +27. А 29 серпня температура знизиться до +23+25.
Прогноз погоди на 28 серпня у містах України:
- Ужгород +30+32
- Львів +27+29
- Чернівці +29+31
- Івано-Франківськ +28+30
- Тернопіль +27+29
- Рівне +27+29
- Луцьк +27+29
- Вінниця +27+29
- Хмельницький +28+30
- Житомир +26+28
- Чернігів +24+26
- Черкаси +26+28
- Миколаїв +28+30
- Одеса +27+29
- Херсон +29+31
- Полтава +26+28
- Суми +24+26
- Харків +25+27
- Дніпро +27+29
- Запоріжжя +29+31
- Донецьк +25+27
- Луганськ +24+26
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