Погода в Україні 28 серпня: у цих областях можливі дощі

28 серпня погоду в Україні й надалі визначатиме антициклон, тому очікується спека та відсутність суттєвих опадів. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

28 серпня, у середу, в країні втримається спекотна та малохмарна погода, яка переважатиме до кінця літа і далі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, лише на заході можливі незначні опади.

"Температура повітря буде високою. 28-го серпня – до спеки на Заході та Півдні, +28+33 градуси. На Півночі, Сході та у більшості центральних областей очікується +24+29 градусів. 29 серпня на Півночі та Сході стане свіжіше, +22+26 градусів. Проте надалі знову скрізь тепло або дуже тепло", – зазначила вона. У Києві 28 серпня також буде дуже сонячно та сухо, до +27. А 29 серпня температура знизиться до +23+25.

Прогноз погоди на 28 серпня у містах України:

Ужгород +30+32

Львів +27+29

Чернівці +29+31

Івано-Франківськ +28+30

Тернопіль +27+29

Рівне +27+29

Луцьк +27+29

Вінниця +27+29

Хмельницький +28+30

Житомир +26+28

Чернігів +24+26

Черкаси +26+28

Миколаїв +28+30

Одеса +27+29

Херсон +29+31

Полтава +26+28

Суми +24+26

Харків +25+27

Дніпро +27+29

Запоріжжя +29+31

Донецьк +25+27

Луганськ +24+26

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