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Погода в Україні 28 серпня: у цих областях можливі дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

28 серпня погоду в Україні й надалі визначатиме антициклон, тому очікується спека та відсутність суттєвих опадів. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

28 серпня, у середу, в країні втримається спекотна та малохмарна погода, яка переважатиме до кінця літа і далі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, лише на заході можливі незначні опади.

"Температура повітря буде високою. 28-го серпня – до спеки на Заході та Півдні, +28+33 градуси. На Півночі, Сході та у більшості центральних областей очікується +24+29 градусів. 29 серпня на Півночі та Сході стане свіжіше, +22+26 градусів. Проте надалі знову скрізь тепло або дуже тепло", – зазначила вона. У Києві 28 серпня також буде дуже сонячно та сухо, до +27. А 29 серпня температура знизиться до +23+25.

Прогноз погоди на 28 серпня у містах України:

Погода в Україні 28 серпня: у цих областях можливі дощі - фото 350440
  • Ужгород +30+32
  • Львів +27+29
  • Чернівці +29+31
  • Івано-Франківськ +28+30
  • Тернопіль +27+29
  • Рівне +27+29
  • Луцьк +27+29
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +28+30
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +24+26
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +28+30
  • Одеса +27+29
  • Херсон +29+31
  • Полтава +26+28
  • Суми +24+26
  • Харків +25+27
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +24+26

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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