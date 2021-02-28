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Погода в Україні 28 лютого: прогноз на останній день зими

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

28 лютого відзначиться періодичними опадами та похолоданням. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

28 лютого, у неділю, холодний атмосферний фронт принесе дощі з мокрим снігом, але вони будуть незначними та періодичними. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У суботу-неділю в більшості областей України передбачається +2+7 градусів. До похолодання приєднається некомфортний північно-західний вітер, пориви якого вихідними днями можуть досягати штормових. У Києві завершальні дні лютого обіцяють також бути вітряними, вологими та з похолоданням. У денні години місцями можливі невеликі опади: дощ, подекуди з мокрим снігом. У неділю в столиці очікується +2, +3 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 24 лютого у містах України:

Погода в Україні 28 лютого: прогноз на останній день зими - фото 449530
  • Ужгород +6+8
  • Львів +4+6
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця +1+3
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +2+4
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +4+6
  • Херсон +3+5
  • Сімферополь +4+6
  • Полтава +2+4
  • Суми +2+4
  • Харків +2+4
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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