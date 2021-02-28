Погода в Україні 28 лютого: прогноз на останній день зими

28 лютого відзначиться періодичними опадами та похолоданням. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

28 лютого, у неділю, холодний атмосферний фронт принесе дощі з мокрим снігом, але вони будуть незначними та періодичними. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У суботу-неділю в більшості областей України передбачається +2+7 градусів. До похолодання приєднається некомфортний північно-західний вітер, пориви якого вихідними днями можуть досягати штормових. У Києві завершальні дні лютого обіцяють також бути вітряними, вологими та з похолоданням. У денні години місцями можливі невеликі опади: дощ, подекуди з мокрим снігом. У неділю в столиці очікується +2, +3 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 24 лютого у містах України:

Ужгород +6+8

Львів +4+6

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +4+6

Тернопіль +3+5

Рівне +4+6

Луцьк +4+6

Вінниця +1+3

Хмельницький +3+5

Житомир +2+4

Чернігів +2+4

Черкаси 0+2

Миколаїв +3+5

Одеса +4+6

Херсон +3+5

Сімферополь +4+6

Полтава +2+4

Суми +2+4

Харків +2+4

Дніпро +2+4

Запоріжжя +2+4

Донецьк +3+5

Луганськ +2+4

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