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Погода в Україні 28 липня: у яких областях пройдуть грози

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

28 липня в Україну прийде нова порція спеки, але разом з нею побільшає і дощів. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

28 липня, у вівторок, майже по всій країні почне посилюватись спека. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко. За її словами, температура вдень сягне позначок у +28+33, лише у західних областях буде трохи свіжіше – до +25+28.

"У вівторок, дощі з грозами найбільш ймовірні в Криму, на Запоріжжі, Донеччині та південних районах Луганщини, а також у Житомирській, Рівненській, Вінницькій областях. Більшість західних областей передихнУть від опадів, що чудово для переволоженого довкілля. Взагалі, все, що не ввійшло в список вище – без опадів. У Києві 28-го липня передбачається суха спекотна погода. Протягом дня +30+32 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 28 липня у містах України:

Погода в Україні 28 липня: у яких областях пройдуть грози - фото 417761
  • Ужгород +27+29
    Львів +26+28
    Чернівці +26+28
    Івано-Франківськ +26+28
    Тернопіль +26+28
    Рівне +26+28
    Луцьк +25+27
    Вінниця +29+31
    Хмельницький +27+29
    Житомир +27+29
    Чернігів +28+30
    Черкаси +29+31
    Миколаїв +31+33
    Одеса +31+33
    Херсон +28+30
    Сімферополь +27+29
    Полтава +30+32
    Суми +29+31
    Харків +30+32
    Дніпро +31+33
    Запоріжжя +29+31
    Донецьк +29+31
    Луганськ +31+33

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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