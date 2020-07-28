Погода в Україні 28 липня: у яких областях пройдуть грози

28 липня в Україну прийде нова порція спеки, але разом з нею побільшає і дощів. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

28 липня, у вівторок, майже по всій країні почне посилюватись спека. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко. За її словами, температура вдень сягне позначок у +28+33, лише у західних областях буде трохи свіжіше – до +25+28.

"У вівторок, дощі з грозами найбільш ймовірні в Криму, на Запоріжжі, Донеччині та південних районах Луганщини, а також у Житомирській, Рівненській, Вінницькій областях. Більшість західних областей передихнУть від опадів, що чудово для переволоженого довкілля. Взагалі, все, що не ввійшло в список вище – без опадів. У Києві 28-го липня передбачається суха спекотна погода. Протягом дня +30+32 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 28 липня у містах України:

Ужгород +27+29

Львів +26+28

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +26+28

Рівне +26+28

Луцьк +25+27

Вінниця +29+31

Хмельницький +27+29

Житомир +27+29

Чернігів +28+30

Черкаси +29+31

Миколаїв +31+33

Одеса +31+33

Херсон +28+30

Сімферополь +27+29

Полтава +30+32

Суми +29+31

Харків +30+32

Дніпро +31+33

Запоріжжя +29+31

Донецьк +29+31

Луганськ +31+33

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