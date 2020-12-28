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Погода в Україні 28 грудня: прогноз на понеділок по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

28 грудня в Україні визначатиме погоду циклон, тому у більшості областей очікуються значні опади. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

28 грудня, у понеділок в країні очікується дуже волога та вітряна погода з поривами до 15-25 м/с. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень в Україні очікується 0+4 градуси, у західних областях та на Одещині +5+9 градусів, у східній частині, на Дніпропетровщині, Полтавщині та Сумщині -1-4 градуси. Дощі, місцями з мокрим снігом, пройдуть у більшості областей Правобережжя, на Лівобережжі - без істотних опадів. У Києві понеділок обіцяє бути із сильним південно-східним вітром та з дощем, подекуди можливий мокрий сніг, налипання мокрого снігу і ожеледь", – додала вона.

Прогноз погоди на 28 грудня у містах України:

Погода в Україні 28 грудня: прогноз на понеділок по містах - фото 440907
  • Ужгород +5+7
  • Львів +5+7
  • Чернівці +5+7
  • Івано-Франківськ +5+7
  • Тернопіль +4+6
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький4+6
  • Житомир +1+3
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +6+8
  • Херсон +4+6
  • Сімферополь +7+9
  • Полтава0+2
  • Суми -1+1
  • Харків -1-3
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк -1-3
  • Луганськ -1-3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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