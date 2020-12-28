Погода в Україні 28 грудня: прогноз на понеділок по містах

28 грудня в Україні визначатиме погоду циклон, тому у більшості областей очікуються значні опади. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

28 грудня, у понеділок в країні очікується дуже волога та вітряна погода з поривами до 15-25 м/с. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень в Україні очікується 0+4 градуси, у західних областях та на Одещині +5+9 градусів, у східній частині, на Дніпропетровщині, Полтавщині та Сумщині -1-4 градуси. Дощі, місцями з мокрим снігом, пройдуть у більшості областей Правобережжя, на Лівобережжі - без істотних опадів. У Києві понеділок обіцяє бути із сильним південно-східним вітром та з дощем, подекуди можливий мокрий сніг, налипання мокрого снігу і ожеледь", – додала вона.

Прогноз погоди на 28 грудня у містах України:

Ужгород +5+7

Львів +5+7

Чернівці +5+7

Івано-Франківськ +5+7

Тернопіль +4+6

Рівне +4+6

Луцьк +5+7

Вінниця 0+2

Хмельницький4+6

Житомир +1+3

Чернігів 0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв +5+7

Одеса +6+8

Херсон +4+6

Сімферополь +7+9

Полтава0+2

Суми -1+1

Харків -1-3

Дніпро +2+4

Запоріжжя +3+5

Донецьк -1-3

Луганськ -1-3

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