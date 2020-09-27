Погода в Україні 27 вересня: похолодання і дощі

27 вересня в Україні визначатиме погоду циклон, тому майже по всіх областях очікуються зниження температури та дощі. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

27 вересня, у неділю, через циклон в країні на зміну бабиному літу прийде типова осіння погода з сильним вітром та опадами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.



"Циклон у неділю присунеться ближче – в Україні очікуються дощі. Можливі локально зливи, грози та град. Вітер розганятиметься до сильного, до штормових значень. Температура на Заході впаде до +14+18 градусів, на Півночі та на Вінниччині до +18+22 градусів, на решті території ще буде тепло, +22+28 градусів. У Києві також дощ та сильний вітер. Протягом дня максимально близько +19, +20 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 27 вересня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +14+16

Чернівці +15+17

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +16+18

Рівне +16+18

Луцьк +15+17

Вінниця +19+21

Хмельницький +16+18

Житомир +18+20

Чернігів +18+20

Черкаси +22+24

Миколаїв +24+26

Одеса +23+25

Херсон +24+26

Сімферополь +24+26

Полтава +2+24

Суми +18+20

Харків +22+24

Дніпро +23+25

Запоріжжя +23+25

Донецьк +23+25

Луганськ +24+26

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