Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Погода в Україні 27 вересня: похолодання і дощі

  • 16
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

27 вересня в Україні визначатиме погоду циклон, тому майже по всіх областях очікуються зниження температури та дощі. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

27 вересня, у неділю, через циклон в країні на зміну бабиному літу прийде типова осіння погода з сильним вітром та опадами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Циклон у неділю присунеться ближче в Україні очікуються дощі. Можливі локально зливи, грози та град. Вітер розганятиметься до сильного, до штормових значень. Температура на Заході впаде до +14+18 градусів, на Півночі та на Вінниччині до +18+22 градусів, на решті території ще буде тепло, +22+28 градусів. У Києві також дощ та сильний вітер. Протягом дня максимально близько +19, +20 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 27 вересня у містах України:

Погода в Україні 27 вересня: похолодання і дощі - фото 427553
  • Ужгород +15+17
  • Львів +14+16
  • Чернівці +15+17
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +16+18
  • Рівне +16+18
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +19+21
  • Хмельницький +16+18
  • Житомир +18+20
  • Чернігів +18+20
  • Черкаси +22+24
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +23+25
  • Херсон +24+26
  • Сімферополь +24+26
  • Полтава +2+24
  • Суми +18+20
  • Харків +22+24
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +23+25
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +24+26

Читайте також: Погода у жовтні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Який страх заважає вам досягти успіху: простий тест у картинці
  • 21 вересня, 13:50
  • 1379
Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
  • 20 вересня, 18:50
  • 7860
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2540196
Загрузка...
Новини