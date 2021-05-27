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Погода в Україні 27 травня: де пройдуть дощі
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27 травня майже по всій країні очікуються короткочасні дощі з сильним вітром. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
27 травня, у четвер, лише у південній та східній частинах країни втримається суха та сонячна погода. Також у західних областях дощі будуть незначними і локальними, про що попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. На решті ж території пройдуть дощі з грозами.
"Температура повітря обіцяє бути симпатягою: +20+26 градусів, на Сході, Півдні та на Дніпропетровщині буде, як влітку, +24+28 градусів. У Києві четвер буде із теплим дощем, очікується впродовж дня +21+24 градуси", – додала вона.
Прогноз погоди на 27 травня у містах України:
- Ужгород +21+23
- Львів +21+23
- Чернівці +21+23
- Івано-Франківськ +21+23
- Тернопіль +21+23
- Рівне +21+23
- Луцьк +21+23
- Вінниця +24+26
- Хмельницький +21+23
- Житомир +22+24
- Чернігів +22+24
- Черкаси +24+26
- Миколаїв +25+27
- Одеса +25+27
- Херсон +25+27
- Сімферополь +25+27
- Полтава +24+26
- Суми +22+24
- Харків +25+27
- Дніпро +24+26
- Запоріжжя +25+27
- Донецьк +25+27
- Луганськ +25+27
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