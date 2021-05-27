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Погода в Україні 27 травня: де пройдуть дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

27 травня майже по всій країні очікуються короткочасні дощі з сильним вітром. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

27 травня, у четвер, лише у південній та східній частинах країни втримається суха та сонячна погода. Також у західних областях дощі будуть незначними і локальними, про що попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. На решті ж території пройдуть дощі з грозами.

"Температура повітря обіцяє бути симпатягою: +20+26 градусів, на Сході, Півдні та на Дніпропетровщині буде, як влітку, +24+28 градусів. У Києві четвер буде із теплим дощем, очікується впродовж дня +21+24 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 27 травня у містах України:

Погода в Україні 27 травня: де пройдуть дощі - фото 461047
  • Ужгород +21+23
  • Львів +21+23
  • Чернівці +21+23
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +24+26
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +25+27
  • Херсон +25+27
  • Сімферополь +25+27
  • Полтава +24+26
  • Суми +22+24
  • Харків +25+27
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +25+27

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