Погода в Україні 27 травня: де пройдуть дощі

27 травня майже по всій країні очікуються короткочасні дощі з сильним вітром. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

27 травня, у четвер, лише у південній та східній частинах країни втримається суха та сонячна погода. Також у західних областях дощі будуть незначними і локальними, про що попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. На решті ж території пройдуть дощі з грозами.

"Температура повітря обіцяє бути симпатягою: +20+26 градусів, на Сході, Півдні та на Дніпропетровщині буде, як влітку, +24+28 градусів. У Києві четвер буде із теплим дощем, очікується впродовж дня +21+24 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 27 травня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +21+23

Чернівці +21+23

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +21+23

Рівне +21+23

Луцьк +21+23

Вінниця +24+26

Хмельницький +21+23

Житомир +22+24

Чернігів +22+24

Черкаси +24+26

Миколаїв +25+27

Одеса +25+27

Херсон +25+27

Сімферополь +25+27

Полтава +24+26

Суми +22+24

Харків +25+27

Дніпро +24+26

Запоріжжя +25+27

Донецьк +25+27

Луганськ +25+27

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