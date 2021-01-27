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Погода в Україні 27 січня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

27 січня циклон принесе в Україну дощі та снігопади, але у деяких областях буде хмарно і без суттєвих опадів. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

27 січня, у середу, через циклон майже по всій країні очікуються сильні снігопади та дощі: найсерйозніша негода буде у центральних областях та на південному заході. А незначні опади та хмарна погода переважатимуть на південному сході та у західних областях.

"Температура повітря в середу скосить очі на всі боки. На Заході вдень очікується -1-3 градуси. На Сході +3+7 градусів. На Півдні: на Одещині та Миколаївщині близько нуля, на Херсонщині, Запоріжжі +4+9 градусів, в Криму до +10 градусів. На Півночі від 1 морозу до 1 тепла. У Центрі близько нуля, проте в Дніпрі з районами ще до +4+6 градусів. У Києві 27-го січня буде хмарно, прохолодно, вдень близько нуля. Циклон скоріш за все зачепить столицю снігом або пізно ввечері завтра, або вже вночі та вранці 28-го січня. Вдень у четвер також ще підсипатиме", – додала вона.

Прогноз погоди на 27 січня у містах України:

Погода в Україні 27 січня: точний прогноз по містах - фото 445009
  • Ужгород -1+1
  • Львів -1+1
  • Чернівці -1+1
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне -1+1
  • Луцьк 0-2
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв -1+1
  • Одеса -1+1
  • Херсон +4+6
  • Сімферополь +8+10
  • Полтава +1+3
  • Суми -1+1
  • Харків +4+6
  • Дніпро +4+6
  • Запоріжжя +6+8
  • Донецьк +6+8
  • Луганськ +4+6

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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