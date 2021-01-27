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Погода в Україні 27 січня: точний прогноз по містах
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27 січня циклон принесе в Україну дощі та снігопади, але у деяких областях буде хмарно і без суттєвих опадів. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
27 січня, у середу, через циклон майже по всій країні очікуються сильні снігопади та дощі: найсерйозніша негода буде у центральних областях та на південному заході. А незначні опади та хмарна погода переважатимуть на південному сході та у західних областях.
"Температура повітря в середу скосить очі на всі боки. На Заході вдень очікується -1-3 градуси. На Сході +3+7 градусів. На Півдні: на Одещині та Миколаївщині близько нуля, на Херсонщині, Запоріжжі +4+9 градусів, в Криму до +10 градусів. На Півночі від 1 морозу до 1 тепла. У Центрі близько нуля, проте в Дніпрі з районами ще до +4+6 градусів. У Києві 27-го січня буде хмарно, прохолодно, вдень близько нуля. Циклон скоріш за все зачепить столицю снігом або пізно ввечері завтра, або вже вночі та вранці 28-го січня. Вдень у четвер також ще підсипатиме", – додала вона.
Прогноз погоди на 27 січня у містах України:
- Ужгород -1+1
- Львів -1+1
- Чернівці -1+1
- Івано-Франківськ -1+1
- Тернопіль -1+1
- Рівне -1+1
- Луцьк 0-2
- Вінниця -1+1
- Хмельницький -1+1
- Житомир -1+1
- Чернігів -1+1
- Черкаси -1+1
- Миколаїв -1+1
- Одеса -1+1
- Херсон +4+6
- Сімферополь +8+10
- Полтава +1+3
- Суми -1+1
- Харків +4+6
- Дніпро +4+6
- Запоріжжя +6+8
- Донецьк +6+8
- Луганськ +4+6
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