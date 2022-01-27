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Погода в Україні 27 січня: снігопади та сильний вітер

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Прогноз погоди на 27 січня - фото 1
Прогноз погоди на 27 січня / Luke Porter on Unsplash

27 січня в Україну завітають атмосферні фронти з опадами, які охоплять майже всі області. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

27 січня, у четвер, у більшості областей очікується волога та вітряна погода з мокрим снігом. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі фейсбук. Винятком стануть східні області, а у західних та північних пориви вітру посиляться до штормових значень.

"Температура повітря найнижчою очікується у східній частині та на північному сході, вдень -3-8 градусів. На Півночі тепліше буде в Житомирській та Київській областях, вдень 0,-2 градуси. На Чернігівщині та Сумщині ще морозно, -4-7 градусів. На Заході від 2 морозу до 2 тепла. У Центрі градусам явно треба до офтальмолога, бо дивитимуться хтозна-куди: Вінниччина близько нуля, Кропивницький з районами та Черкащина -1-3 градуси, Полтавщина, Дніпро з районами -3-7 градусів. На Півдні в Одеській області 0+1 градус, у Миколаївській, Херсонській областях та в Криму 0-3 градуси морозу, на Запоріжжі -2-5 градусів", – розповіла вона.

У Києві 27 січня також прогнозується мокрий сніг та дуже хмарна погода, що ускладнить ситуацію для водіїв та пішоходів. Середня температура повітря вдень втримається на рівні від -2 до +1.

Прогноз погоди на 27 січня у містах України:

Погода в Україні 27 січня: снігопади та сильний вітер - фото 493987
  • Ужгород 0-2
  • Львів -1+1
  • Чернівці 0-2
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1-3
  • Черкаси 0-2
  • Миколаїв 0-2
  • Одеса 0-2
  • Херсон 0-2
  • Сімферополь 0-2
  • Полтава -1-3
  • Суми -4-6
  • Харків -4-6
  • Дніпро -1-3
  • Запоріжжя -2-4
  • Донецьк -4-6
  • Луганськ -4-6

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