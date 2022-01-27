Погода в Україні 27 січня: снігопади та сильний вітер

27 січня в Україну завітають атмосферні фронти з опадами, які охоплять майже всі області. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

27 січня, у четвер, у більшості областей очікується волога та вітряна погода з мокрим снігом. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі фейсбук. Винятком стануть східні області, а у західних та північних пориви вітру посиляться до штормових значень.

"Температура повітря найнижчою очікується у східній частині та на північному сході, вдень -3-8 градусів. На Півночі тепліше буде в Житомирській та Київській областях, вдень 0,-2 градуси. На Чернігівщині та Сумщині – ще морозно, -4-7 градусів. На Заході від 2 морозу до 2 тепла. У Центрі градусам явно треба до офтальмолога, бо дивитимуться хтозна-куди: Вінниччина близько нуля, Кропивницький з районами та Черкащина -1-3 градуси, Полтавщина, Дніпро з районами -3-7 градусів. На Півдні в Одеській області 0+1 градус, у Миколаївській, Херсонській областях та в Криму 0-3 градуси морозу, на Запоріжжі -2-5 градусів", – розповіла вона.

У Києві 27 січня також прогнозується мокрий сніг та дуже хмарна погода, що ускладнить ситуацію для водіїв та пішоходів. Середня температура повітря вдень втримається на рівні від -2 до +1.

Прогноз погоди на 27 січня у містах України:

Ужгород 0-2

Львів -1+1

Чернівці 0-2

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця 0+2

Хмельницький 0+2

Житомир -1+1

Чернігів -1-3

Черкаси 0-2

Миколаїв 0-2

Одеса 0-2

Херсон 0-2

Сімферополь 0-2

Полтава -1-3

Суми -4-6

Харків -4-6

Дніпро -1-3

Запоріжжя -2-4

Донецьк -4-6

Луганськ -4-6

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