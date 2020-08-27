Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Погода в Україні 27 серпня: у яких областях пройдуть дощі

  • 6
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

27 серпня в Україні переважатиме суха та сонячна погода, але місцями очікуються дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

27 серпня, у четвер, майже по всій країні втримається тепла та малохмарна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, дощі очікуються лише у північних областях і можуть зачепити західні.

"Температура повітря у західних та північних областях невисока, +20+25 градусів. На Півдні, Сході та в більшості центральних областей буде дуже тепло, +26+31 градус. У Києві в четвер очікується дощ і близько +23 градусів. Потепління припаде на вихідні", – додала вона.

Прогноз погоди на 27 серпня у містах України:

Погода в Україні 27 серпня: у яких областях пройдуть дощі - фото 422088
  • Ужгород +22+24
  • Львів +20+22
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +20+22
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +27+29
  • Херсон +29+31
  • Сімферополь +28+30
  • Полтава +25+27
  • Суми +23+25
  • Харків +25+27
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +28+30
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +28+30

Читайте також: Погода у серпні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
  • 23 серпня, 12:23
  • 502
Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+)
  • 23 серпня, 18:50
  • 1716
ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?
  • 24 серпня, 10:30
  • 2452
Загрузка...
Новини