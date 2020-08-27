Погода в Україні 27 серпня: у яких областях пройдуть дощі

27 серпня в Україні переважатиме суха та сонячна погода, але місцями очікуються дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

27 серпня, у четвер, майже по всій країні втримається тепла та малохмарна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, дощі очікуються лише у північних областях і можуть зачепити західні.

"Температура повітря у західних та північних областях невисока, +20+25 градусів. На Півдні, Сході та в більшості центральних областей буде дуже тепло, +26+31 градус. У Києві в четвер очікується дощ і близько +23 градусів. Потепління припаде на вихідні", – додала вона.

Прогноз погоди на 27 серпня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +20+22

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +21+23

Рівне +20+22

Луцьк +20+22

Вінниця +24+26

Хмельницький +21+23

Житомир +20+22

Чернігів +20+22

Черкаси +25+27

Миколаїв +29+31

Одеса +27+29

Херсон +29+31

Сімферополь +28+30

Полтава +25+27

Суми +23+25

Харків +25+27

Дніпро +27+29

Запоріжжя +28+30

Донецьк +27+29

Луганськ +28+30

Читайте також: Погода у серпні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць