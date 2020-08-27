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Погода в Україні 27 серпня: у яких областях пройдуть дощі
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27 серпня в Україні переважатиме суха та сонячна погода, але місцями очікуються дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
27 серпня, у четвер, майже по всій країні втримається тепла та малохмарна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, дощі очікуються лише у північних областях і можуть зачепити західні.
"Температура повітря у західних та північних областях невисока, +20+25 градусів. На Півдні, Сході та в більшості центральних областей буде дуже тепло, +26+31 градус. У Києві в четвер очікується дощ і близько +23 градусів. Потепління припаде на вихідні", – додала вона.
Прогноз погоди на 27 серпня у містах України:
- Ужгород +22+24
- Львів +20+22
- Чернівці +23+25
- Івано-Франківськ +21+23
- Тернопіль +21+23
- Рівне +20+22
- Луцьк +20+22
- Вінниця +24+26
- Хмельницький +21+23
- Житомир +20+22
- Чернігів +20+22
- Черкаси +25+27
- Миколаїв +29+31
- Одеса +27+29
- Херсон +29+31
- Сімферополь +28+30
- Полтава +25+27
- Суми +23+25
- Харків +25+27
- Дніпро +27+29
- Запоріжжя +28+30
- Донецьк +27+29
- Луганськ +28+30
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