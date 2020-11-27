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Погода в Україні 27 листопада: у яких областях буде найтепліше
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27 листопада по всій країні втримається сонячна та суха погода, а місцями навіть очікується потепління. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
27 листопада, у п'ятницю, атмосферний фронт принесе опади у північні та західні області, а також місцями у центральні. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря дещо знизиться і протягом дня становитиме +2+7 градусів. А ось південна частина, навпаки, погріється – очікується максимально +10+13 градусів. Синоптичний комфорт суттєво погіршиться у неділю, коли на нас стрибне ота Tanja і принесе дощ та мокрий сніг. Хіба що до Сходу негода не добереться. У Києві у п'ятницю буде хмарно, прохолодно, до +4 градусів, може трохи покапати дощ. Але все одно виберіться пройтися, бо 28-29 листопада побільшає вологи, холоду й опадів", – додала вона.
Прогноз погоди на 27 листопада у містах України:
- Ужгород +3+5
- Львів +3+5
- Чернівці +5+7
- Івано-Франківськ +3+5
- Тернопіль +2+4
- Рівне +2+4
- Луцьк +2+4
- Вінниця +4+6
- Хмельницький +3+5
- Житомир +3+5
- Чернігів +2+4
- Черкаси +4+6
- Миколаїв +10+12
- Одеса +8+10
- Херсон +10+12
- Сімферополь +10+12
- Полтава +5+7
- Суми +2+4
- Харків +4+6
- Дніпро +6+8
- Запоріжжя +5+7
- Донецьк +3+5
- Луганськ +2+4
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