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Погода в Україні 27 листопада: у яких областях буде найтепліше

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

27 листопада по всій країні втримається сонячна та суха погода, а місцями навіть очікується потепління. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

27 листопада, у п'ятницю, атмосферний фронт принесе опади у північні та західні області, а також місцями у центральні. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря дещо знизиться і протягом дня становитиме +2+7 градусів. А ось південна частина, навпаки, погріється – очікується максимально +10+13 градусів. Синоптичний комфорт суттєво погіршиться у неділю, коли на нас стрибне ота Tanja і принесе дощ та мокрий сніг. Хіба що до Сходу негода не добереться. У Києві у п'ятницю буде хмарно, прохолодно, до +4 градусів, може трохи покапати дощ. Але все одно виберіться пройтися, бо 28-29 листопада побільшає вологи, холоду й опадів", – додала вона.

Прогноз погоди на 27 листопада у містах України:

Погода в Україні 27 листопада: у яких областях буде найтепліше - фото 436723
  • Ужгород +3+5
  • Львів +3+5
  • Чернівці +5+7
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця +4+6
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +3+5
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +4+6
  • Миколаїв +10+12
  • Одеса +8+10
  • Херсон +10+12
  • Сімферополь +10+12
  • Полтава +5+7
  • Суми +2+4
  • Харків +4+6
  • Дніпро +6+8
  • Запоріжжя +5+7
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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