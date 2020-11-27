Погода в Україні 27 листопада: у яких областях буде найтепліше

27 листопада по всій країні втримається сонячна та суха погода, а місцями навіть очікується потепління. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

27 листопада, у п'ятницю, атмосферний фронт принесе опади у північні та західні області, а також місцями у центральні. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря дещо знизиться і протягом дня становитиме +2+7 градусів. А ось південна частина, навпаки, погріється – очікується максимально +10+13 градусів. Синоптичний комфорт суттєво погіршиться у неділю, коли на нас стрибне ота Tanja і принесе дощ та мокрий сніг. Хіба що до Сходу негода не добереться. У Києві у п'ятницю буде хмарно, прохолодно, до +4 градусів, може трохи покапати дощ. Але все одно виберіться пройтися, бо 28-29 листопада побільшає вологи, холоду й опадів", – додала вона.

Прогноз погоди на 27 листопада у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +3+5

Чернівці +5+7

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +2+4

Рівне +2+4

Луцьк +2+4

Вінниця +4+6

Хмельницький +3+5

Житомир +3+5

Чернігів +2+4

Черкаси +4+6

Миколаїв +10+12

Одеса +8+10

Херсон +10+12

Сімферополь +10+12

Полтава +5+7

Суми +2+4

Харків +4+6

Дніпро +6+8

Запоріжжя +5+7

Донецьк +3+5

Луганськ +2+4

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