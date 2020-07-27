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Погода в Україні 27 липня: дощі та спека

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

27 липня в Україні поступово почне підійматись температура повітря, а дощів побільшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

27 липня, у понеділок, до грозових дощів варто готуватись мешканням західних та південних областей, а також Житомирщини та Вінниччини. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у решти областей буде малохмарна та суха погода.

"Найближчим часом температура повітря буде не повзти, а підстрибувать. У денні години вона становитиме +28+33 градуси, на Заході місцями +22+27 градусів. На Півдні, Сході та у більшості центральних областей України до середини тижня розкочегариться до +30+36 градусів. У Києві в понеділок – без опадів. Із понеділка в столицю заходить спека, передбачається до +30 градусів і навіть вище. А в четвер прийде атмосферний фронт, принесе дощі з грозами і порозганяє синоптичним дрючком спеку до +22+26 градусів", додала вона.

Прогноз погоди на 27 липня у містах України:

Погода в Україні 27 липня: дощі та спека - фото 417609
  • Ужгород +23+25
    Львів +23+25
    Чернівці +23+25
    Івано-Франківськ +24+26
    Тернопіль +24+26
    Рівне +25+27
    Луцьк +24+26
    Вінниця +29+31
    Хмельницький +24+26
    Житомир +27+29
    Чернігів +28+30
    Черкаси +29+31
    Миколаїв +29+31
    Одеса +29+31
    Херсон +30+32
    Сімферополь +26+28
    Полтава +29+31
    Суми +28+30
    Харків +29+31
    Дніпро +29+31
    Запоріжжя +29+31
    Донецьк +28+30
    Луганськ +29+31

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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