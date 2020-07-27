Погода в Україні 27 липня: дощі та спека

27 липня в Україні поступово почне підійматись температура повітря, а дощів побільшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

27 липня, у понеділок, до грозових дощів варто готуватись мешканням західних та південних областей, а також Житомирщини та Вінниччини. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у решти областей буде малохмарна та суха погода.

"Найближчим часом температура повітря буде не повзти, а підстрибувать. У денні години вона становитиме +28+33 градуси, на Заході місцями +22+27 градусів. На Півдні, Сході та у більшості центральних областей України до середини тижня розкочегариться до +30+36 градусів. У Києві в понеділок – без опадів. Із понеділка в столицю заходить спека, передбачається до +30 градусів і навіть вище. А в четвер прийде атмосферний фронт, принесе дощі з грозами і порозганяє синоптичним дрючком спеку до +22+26 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 27 липня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +23+25

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +24+26

Рівне +25+27

Луцьк +24+26

Вінниця +29+31

Хмельницький +24+26

Житомир +27+29

Чернігів +28+30

Черкаси +29+31

Миколаїв +29+31

Одеса +29+31

Херсон +30+32

Сімферополь +26+28

Полтава +29+31

Суми +28+30

Харків +29+31

Дніпро +29+31

Запоріжжя +29+31

Донецьк +28+30

Луганськ +29+31

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