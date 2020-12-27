Погода в Україні 27 грудня: точний прогноз на сьогодні

27 грудня в Україні погоду визначатиме антициклон, тому майже всюди буде сухо і з проясненнями. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

27 грудня, в неділю, майже по всій країні втримається суха та малохмарна погода, лише вночі південному сході країни можливі дощі з мокрим снігом, Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook,

"Температура повітря протягом дня у більшості наших областей коливатиметься завтра близько нуля. У Києві неділя передбачається сухою, навіть із сонечком. Повітря свіжувате, вночі підморозить, вдень близько нуля", – додала вона.

Прогноз погоди на 27 грудня у містах України:

Ужгород +2+4

Львів +1+3

Чернівці +1+3

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне +1+3

Луцьк +1+3

Вінниця 0+2

Хмельницький 0+2

Житомир 0+2

Чернігів 0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв +1+3

Одеса +1+3

Херсон 0+2

Сімферополь +1+3

Полтава-1+1

Суми -1+1

Харків 0+2

Дніпро 0+2

Запоріжжя 0+2

Донецьк 0+2

Луганськ -1+1

Читайте також: Погода на Новий Рік 2021: прогноз синоптиків на 1 січня