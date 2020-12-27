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Погода в Україні 27 грудня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

27 грудня в Україні погоду визначатиме антициклон, тому майже всюди буде сухо і з проясненнями. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

27 грудня, в неділю, майже по всій країні втримається суха та малохмарна погода, лише вночі південному сході країни можливі дощі з мокрим снігом, Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook,

"Температура повітря протягом дня у більшості наших областей коливатиметься завтра близько нуля. У Києві неділя передбачається сухою, навіть із сонечком. Повітря свіжувате, вночі підморозить, вдень близько нуля", – додала вона.

Прогноз погоди на 27 грудня у містах України:

Погода в Україні 27 грудня: точний прогноз на сьогодні - фото 440800
  • Ужгород +2+4
  • Львів +1+3
  • Чернівці +1+3
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне +1+3
  • Луцьк +1+3
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир 0+2
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +1+3
  • Одеса +1+3
  • Херсон 0+2
  • Сімферополь +1+3
  • Полтава-1+1
  • Суми -1+1
  • Харків 0+2
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ -1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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