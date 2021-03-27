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Погода в Україні 27 березня: весняне потепління

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

27 березня в Україну прийде справді весняна погода, адже у більшості областях буде сухо та тепло. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

27 березня, у суботу, майже по всій країні втримається сонячна погода, тільки на Лівобережжі можлива невелика хмарність та незначні опади. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"27-го березня в Україні повсюди потепліє, очікується протягом дня +8+13 градусів, на Заході +10+16 градусів, на Донеччині, Луганщині, у Дніпрі з районами та на Запоріжжі трохи свіжіше, +7+9 градусів. У Києві в суботу без опадів. у неділю очікується дощ. Плануйте вихідні згідно з прогнозом погоди. У суботу буде тепло, +10+12 градусів протягом дня", – додала вона. А от у неділю холодний атмосферний фронт знову знизить температуру, а циклон принесе дощі.

Прогноз погоди на 27 березня у містах України:

Погода в Україні 27 березня: весняне потепління - фото 453195
  • Ужгород +12+14
  • Львів +13+15
  • Чернівці +12+14
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +12+14
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +11+13
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +11+13
  • Чернігів +11+13
  • Черкаси +11+13
  • Миколаїв +10+12
  • Одеса +11+13
  • Херсон +10+12
  • Сімферополь +9+11
  • Полтава +11+13
  • Суми +11+13
  • Харків +10+12
  • Дніпро +11+13
  • Запоріжжя +10+12
  • Донецьк +10+12
  • Луганськ +10+12

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