Погода в Україні 27 березня: весняне потепління

27 березня в Україну прийде справді весняна погода, адже у більшості областях буде сухо та тепло. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

27 березня, у суботу, майже по всій країні втримається сонячна погода, тільки на Лівобережжі можлива невелика хмарність та незначні опади. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"27-го березня в Україні повсюди потепліє, очікується протягом дня +8+13 градусів, на Заході +10+16 градусів, на Донеччині, Луганщині, у Дніпрі з районами та на Запоріжжі трохи свіжіше, +7+9 градусів. У Києві в суботу без опадів. у неділю очікується дощ. Плануйте вихідні згідно з прогнозом погоди. У суботу буде тепло, +10+12 градусів протягом дня", – додала вона. А от у неділю холодний атмосферний фронт знову знизить температуру, а циклон принесе дощі.

Прогноз погоди на 27 березня у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +13+15

Чернівці +12+14

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +12+14

Рівне +12+14

Луцьк +13+15

Вінниця +11+13

Хмельницький +12+14

Житомир +11+13

Чернігів +11+13

Черкаси +11+13

Миколаїв +10+12

Одеса +11+13

Херсон +10+12

Сімферополь +9+11

Полтава +11+13

Суми +11+13

Харків +10+12

Дніпро +11+13

Запоріжжя +10+12

Донецьк +10+12

Луганськ +10+12

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