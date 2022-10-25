Погода в Україні 26 жовтня: у яких областях пройдуть серйозні дощі

26 жовтня в Україні переважатиме волога та тепла погода з туманами. Детальніший прогноз дізнавайтесь далі.

26 жовтня, у середу, майже по всій країні очікуються невеликі опади, але найсильніші дощі пройдуть у східних областях. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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26-го жовтня в Україні буде тепло. Впродовж дня очікується +12+18 градусів, на північному сході +9+12 градусів. Ніч – також тепла, лише уявіть! +8+12, на півдні до +14 градусів. У березні ми за такої температури повітря будемо радіти і відкривати вікна! – додала вона.

У Києві у вівторок також можливий невеликий дощ, а повітря прогріється до +14. Найближчими днями серйозних змін у погоді не очікується: температура залишиться на такому ж рівні, а дощі періодично прогнозуються по всіх областях.

Прогноз погоди на 26 жовтня по містах України:

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