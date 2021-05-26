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Погода в Україні 26 травня: точний прогноз на сьогодні
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26 травня в Україні переважатиме сонячна та тепла погода, але у кілька областей атмосферний фронт принесе дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
26 травня, у середу, через атмосферний фронт поблизу Скандинавії дощі з грозами можливі у північних областях, місцями у західних, а також на Вінниччині, Черкащині та навіть Полтавщині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Решта нашої території належатиме сухій сонячній погоді. Температура повітря протягом дня становитиме +19+23 градуси. На Сході, Півдні та в більшості центральних областей передбачається +24+28 градусів. У Києві у середу очікується періодичний дощ та гроза. Температура повітря коливатиметься близько +20 градусів.Надалі в Україні дощі чергуватимуться із проясненнями. Найтепліше буде в східній частині України, найсвіжіше – в західній. Загалом температура повітря поки що – без особливих змін", – додала вона.
Прогноз погоди на 26 травня у містах України:
- Ужгород +19+21
- Львів +19+21
- Чернівці +19+21
- Івано-Франківськ +19+21
- Тернопіль +20+22
- Рівне +19+21
- Луцьк +19+21
- Вінниця +20+22
- Хмельницький +19+21
- Житомир +21+23
- Чернігів +22+24
- Черкаси +23+25
- Миколаїв +24+26
- Одеса +22+24
- Херсон +25+27
- Сімферополь +22+24
- Полтава +24+26
- Суми +23+25
- Харків +24+26
- Дніпро +24+26
- Запоріжжя +25+27
- Донецьк +23+25
- Луганськ +24+26
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