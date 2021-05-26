Погода в Україні 26 травня: точний прогноз на сьогодні

26 травня в Україні переважатиме сонячна та тепла погода, але у кілька областей атмосферний фронт принесе дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

26 травня, у середу, через атмосферний фронт поблизу Скандинавії дощі з грозами можливі у північних областях, місцями у західних, а також на Вінниччині, Черкащині та навіть Полтавщині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Решта нашої території належатиме сухій сонячній погоді. Температура повітря протягом дня становитиме +19+23 градуси. На Сході, Півдні та в більшості центральних областей передбачається +24+28 градусів. У Києві у середу очікується періодичний дощ та гроза. Температура повітря коливатиметься близько +20 градусів.Надалі в Україні дощі чергуватимуться із проясненнями. Найтепліше буде в східній частині України, найсвіжіше – в західній. Загалом температура повітря поки що – без особливих змін", – додала вона.

Прогноз погоди на 26 травня у містах України:

Ужгород +19+21

Львів +19+21

Чернівці +19+21

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +20+22

Рівне +19+21

Луцьк +19+21

Вінниця +20+22

Хмельницький +19+21

Житомир +21+23

Чернігів +22+24

Черкаси +23+25

Миколаїв +24+26

Одеса +22+24

Херсон +25+27

Сімферополь +22+24

Полтава +24+26

Суми +23+25

Харків +24+26

Дніпро +24+26

Запоріжжя +25+27

Донецьк +23+25

Луганськ +24+26

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