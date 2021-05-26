Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Погода в Україні 26 травня: точний прогноз на сьогодні

  • 14
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

26 травня в Україні переважатиме сонячна та тепла погода, але у кілька областей атмосферний фронт принесе дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

26 травня, у середу, через атмосферний фронт поблизу Скандинавії дощі з грозами можливі у північних областях, місцями у західних, а також на Вінниччині, Черкащині та навіть Полтавщині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Решта нашої території належатиме сухій сонячній погоді. Температура повітря протягом дня становитиме +19+23 градуси. На Сході, Півдні та в більшості центральних областей передбачається +24+28 градусів. У Києві у середу очікується періодичний дощ та гроза. Температура повітря коливатиметься близько +20 градусів.Надалі в Україні дощі чергуватимуться із проясненнями. Найтепліше буде в східній частині України, найсвіжіше в західній. Загалом температура повітря поки що без особливих змін", – додала вона.

Прогноз погоди на 26 травня у містах України:

Погода в Україні 26 травня: точний прогноз на сьогодні - фото 460982
  • Ужгород +19+21
  • Львів +19+21
  • Чернівці +19+21
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +19+21
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +19+21
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +23+25
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +22+24
  • Херсон +25+27
  • Сімферополь +22+24
  • Полтава +24+26
  • Суми +23+25
  • Харків +24+26
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +24+26

Читайте також: Погода у травні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

пропозиції партнерів
Новини