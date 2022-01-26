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Погода в Україні 26 січня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на 26 січня - фото 1
Прогноз погоди на 26 січня / Brigitte Tohm on Unsplash

26 січня в Україну поступово зайде потепління, а з ним і мокрий сніг. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

26 січня, у середу, в країні почне підійматись температура повітря, а з цим опади перейдуть у мокрий сніг. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі фейсбук. За її словами, середня температура повітря вдень у західних областях втримається на рівні -3+3.

"На решті території України переважатиме все ж сніг, ожеледиця!На Сході очікується найхолодніша погода вдень -3-7 градусів, опади матимуть найменше шансів. На Півночі, у центральних областях та у південній частині передбачається часом сніг, вдень -2-4 градуси. У Києві сніг більш інтенсивний випадатиме найближчої ночі, вдень послабне. Температура повітря вдень близько 2 градусів морозу. Надалі температура повітря підвищуватиметься, в кінці тижня аж до відлиги та невеликих "плюсів". Проте потім морози ще повернуться", – розповіла вона.

Прогноз погоди на 26 січня у містах України:

Погода в Україні 26 січня: точний прогноз по містах - фото 493882
  • Ужгород -1-3
  • Львів 0-2
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне 0-2
  • Луцьк -1+1
  • Вінниця 0-2
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир 0-2
  • Чернігів -1-3
  • Черкаси -1-3
  • Миколаїв -1-3
  • Одеса -1+1
  • Херсон -1-3
  • Сімферополь 0-2
  • Полтава -2-4
  • Суми -3-5
  • Харків -5-7
  • Дніпро -2-4
  • Запоріжжя -2-4
  • Донецьк -4-6-
  • Луганськ -3-5

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