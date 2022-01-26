Погода в Україні 26 січня: точний прогноз по містах

26 січня в Україну поступово зайде потепління, а з ним і мокрий сніг. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

26 січня, у середу, в країні почне підійматись температура повітря, а з цим опади перейдуть у мокрий сніг. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі фейсбук. За її словами, середня температура повітря вдень у західних областях втримається на рівні -3+3.

"На решті території України переважатиме все ж сніг, ожеледиця!На Сході очікується найхолодніша погода – вдень -3-7 градусів, опади матимуть найменше шансів. На Півночі, у центральних областях та у південній частині передбачається часом сніг, вдень -2-4 градуси. У Києві сніг більш інтенсивний випадатиме найближчої ночі, вдень послабне. Температура повітря вдень близько 2 градусів морозу. Надалі температура повітря підвищуватиметься, в кінці тижня – аж до відлиги та невеликих "плюсів". Проте потім морози ще повернуться", – розповіла вона.

Прогноз погоди на 26 січня у містах України:

Ужгород -1-3

Львів 0-2

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль -1+1

Рівне 0-2

Луцьк -1+1

Вінниця 0-2

Хмельницький -1+1

Житомир 0-2

Чернігів -1-3

Черкаси -1-3

Миколаїв -1-3

Одеса -1+1

Херсон -1-3

Сімферополь 0-2

Полтава -2-4

Суми -3-5

Харків -5-7

Дніпро -2-4

Запоріжжя -2-4

Донецьк -4-6-

Луганськ -3-5

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