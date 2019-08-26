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Погода в Україні 26 серпня: у яких областях можливі грози

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Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

26 серпня майже по всій країні втримається спекотна та суха погода, можливі локальні грози у кількох областях. Детальний прогноз на сьогодні в Україні читайте далі.

26 серпня, у понеділок, майже у всіх областях Україні погоду визначатиме антициклон, тому майже всюди втримається суха та сонячна погода. Лише у Карпатах та навколо можливі локальні грози. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Трохи прибиватиме пилюку в Карпатах і в прикарпатських областях, місцями, періодично, Але температура повітря вперто тримається за ті показники стовпчиків термометрів, які їй ще належать по сезонному праву. У понеділок очікується +26+33 градуси. У Києві 26 серпня буде сухо сонячно і близько +28 градусів", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 26 серпня у містах України:

Погода в Україні 26 серпня: у яких областях можливі грози - фото 350132
  • Ужгород +30+32
  • Львів +27+29
  • Чернівці +28+30
  • Івано-Франківськ +28+30
  • Тернопіль +27+29
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +27+29
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +29+31
  • Херсон +30+32
  • Полтава +26+28
  • Суми +25+27
  • Харків +26+28
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +26+28

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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