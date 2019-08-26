Погода в Україні 26 серпня: у яких областях можливі грози

26 серпня майже по всій країні втримається спекотна та суха погода, можливі локальні грози у кількох областях. Детальний прогноз на сьогодні в Україні читайте далі.

26 серпня, у понеділок, майже у всіх областях Україні погоду визначатиме антициклон, тому майже всюди втримається суха та сонячна погода. Лише у Карпатах та навколо можливі локальні грози. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Трохи прибиватиме пилюку в Карпатах і в прикарпатських областях, місцями, періодично, Але температура повітря вперто тримається за ті показники стовпчиків термометрів, які їй ще належать по сезонному праву. У понеділок очікується +26+33 градуси. У Києві 26 серпня буде сухо сонячно і близько +28 градусів", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 26 серпня у містах України:

Ужгород +30+32

Львів +27+29

Чернівці +28+30

Івано-Франківськ +28+30

Тернопіль +27+29

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +27+29

Хмельницький +27+29

Житомир +26+28

Чернігів +26+28

Черкаси +26+28

Миколаїв +31+33

Одеса +29+31

Херсон +30+32

Полтава +26+28

Суми +25+27

Харків +26+28

Дніпро +27+29

Запоріжжя +30+32

Донецьк +27+29

Луганськ +26+28

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