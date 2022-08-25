Погода в Україні 26 серпня: синоптик попередила про сильні зливи з градом

26 серпня майже по всій країні втримається спекотна погода, але місцями все ж очікуються опади. Детальний прогноз погоди по містах читайте далі.

26 серпня, у п'ятницю, в Україні все ще затримається справжня літня погода, однак посилиться вітер до 15-20 м/с на Полтавщині та на Черкащині. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, опади прогнозуються місцями у південних областях, а до вечора серйозні зливи з градом завітають на Херсонщину та на Миколаївщину.

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На решті території України переважатиме суха повітряна маса. У Києві в п'ятницю - сонячно, сухо, спекотно, впродовж дня максимальна температура повітря становитиме +31+33 градуси. 28-го серпня, у неділю, у Києві линуть грозові дощі, візьміть до уваги, хто планує бути на природі. А з 31 серпня, 1-2 вересня спека відчутно спаде в більшості областей України, відповідно, через різку зміну повітряних мас можуть виникати проблеми з артеріальним тиском, мігрені, судинні недуги озвуться, – додала вона.

Прогноз погоди на 26 серпня у містах України:

Ужгород +31+33

Львів +329+31

Івано-Франківськ +29+31

Чернівці +29+31

Тернопіль +30+32

Рівне +30+32

Луцьк +30+32

Вінниця +31+33

Хмельницький +30+32

Житомир +31+33

Чернігів +30+32

Черкаси +31+33

Кропивницький +31+33

Миколаїв +31+33

Одеса +29+31

Херсон +30+32

Сімферополь +31+33

Полтава +30+32

Суми +31+33

Харків +30+32

Дніпро +31+33

Запоріжжя +31+33

Донецьк +31+33

Луганськ +31+33

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