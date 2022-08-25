Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Погода в Україні 26 серпня: синоптик попередила про сильні зливи з градом

  • 28
Прогноз погоди на 26 серпня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 26 серпня 2022 в Україні / Svitlana on Unsplash

26 серпня майже по всій країні втримається спекотна погода, але місцями все ж очікуються опади. Детальний прогноз погоди по містах читайте далі.

26 серпня, у п'ятницю, в Україні все ще затримається справжня літня погода, однак посилиться вітер до 15-20 м/с на Полтавщині та на Черкащині. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, опади прогнозуються місцями у південних областях, а до вечора серйозні зливи з градом завітають на Херсонщину та на Миколаївщину.

І ще: Погода у серпні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

На решті території України переважатиме суха повітряна маса. У Києві в п'ятницю - сонячно, сухо, спекотно, впродовж дня максимальна температура повітря становитиме +31+33 градуси. 28-го серпня, у неділю, у Києві линуть грозові дощі, візьміть до уваги, хто планує бути на природі. А з 31 серпня, 1-2 вересня спека відчутно спаде в більшості областей України, відповідно, через різку зміну повітряних мас можуть виникати проблеми з артеріальним тиском, мігрені, судинні недуги озвуться, – додала вона.

Прогноз погоди на 26 серпня у містах України:

Погода в Україні 26 серпня: синоптик попередила про сильні зливи з градом - фото 512035
  • Ужгород +31+33
  • Львів +329+31
  • Івано-Франківськ +29+31
  • Чернівці +29+31
  • Тернопіль +30+32
  • Рівне +30+32
  • Луцьк +30+32
  • Вінниця +31+33
  • Хмельницький +30+32
  • Житомир +31+33
  • Чернігів +30+32
  • Черкаси +31+33
  • Кропивницький +31+33
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +29+31
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +31+33
  • Полтава +30+32
  • Суми +31+33
  • Харків +30+32
  • Дніпро +31+33
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +31+33
  • Луганськ +31+33

Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн

пропозиції партнерів
Новини