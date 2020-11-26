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Погода в Україні 26 листопада: комфортна осінь повертається
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26 листопада в Україні переважатиме суха та сонячна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
26 листопада, у четвер, майже по всій країні буде малохмарно та сухо, а погода буде доволі комфортною. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Протягом дня у більшості областей очікується +4+8 градусів, в Криму до +10 градусів. На Сході України буде холодніше, +2+4 градуси. Кияни! Нагулюйтеся, адже буде переважно сухо й досить тепло – одежу підбирайте, звичайно, відповідно кінцю листопада. Протягом дня десь близько +5 градусів. А ось вихідними з‘являться опади і похолодає. В неділю у Києві ймовірний дощ та сніг, ще й завіватиме вітер", – додала вона.
Прогноз погоди на 26 листопада у містах України:
- Ужгород +5+7
- Львів +7+9
- Чернівці +7+9
- Івано-Франківськ +7+9
- Тернопіль +6+8
- Рівне +4+6
- Луцьк +3+5
- Вінниця +5+7
- Хмельницький +6+8
- Житомир +5+7
- Чернігів +5+7
- Черкаси +6+8
- Миколаїв +5+7
- Одеса +7+9
- Херсон +5+7
- Сімферополь +7+9
- Полтава +4+6
- Суми +3+5
- Харків +2+4
- Дніпро +5+7
- Запоріжжя +5+7
- Донецьк +2+4
- Луганськ +1+3
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