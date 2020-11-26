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Погода в Україні 26 листопада: комфортна осінь повертається

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

26 листопада в Україні переважатиме суха та сонячна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

26 листопада, у четвер, майже по всій країні буде малохмарно та сухо, а погода буде доволі комфортною. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Протягом дня у більшості областей очікується +4+8 градусів, в Криму до +10 градусів. На Сході України буде холодніше, +2+4 градуси. Кияни! Нагулюйтеся, адже буде переважно сухо й досить тепло одежу підбирайте, звичайно, відповідно кінцю листопада. Протягом дня десь близько +5 градусів. А ось вихідними з‘являться опади і похолодає. В неділю у Києві ймовірний дощ та сніг, ще й завіватиме вітер", – додала вона.

Прогноз погоди на 26 листопада у містах України:

Погода в Україні 26 листопада: комфортна осінь повертається - фото 436648
  • Ужгород +5+7
  • Львів +7+9
  • Чернівці +7+9
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +6+8
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця +5+7
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +5+7
  • Чернігів +5+7
  • Черкаси +6+8
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +7+9
  • Херсон +5+7
  • Сімферополь +7+9
  • Полтава +4+6
  • Суми +3+5
  • Харків +2+4
  • Дніпро +5+7
  • Запоріжжя +5+7
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +1+3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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