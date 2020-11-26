Погода в Україні 26 листопада: комфортна осінь повертається

26 листопада в Україні переважатиме суха та сонячна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

26 листопада, у четвер, майже по всій країні буде малохмарно та сухо, а погода буде доволі комфортною. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Протягом дня у більшості областей очікується +4+8 градусів, в Криму до +10 градусів. На Сході України буде холодніше, +2+4 градуси. Кияни! Нагулюйтеся, адже буде переважно сухо й досить тепло – одежу підбирайте, звичайно, відповідно кінцю листопада. Протягом дня десь близько +5 градусів. А ось вихідними з‘являться опади і похолодає. В неділю у Києві ймовірний дощ та сніг, ще й завіватиме вітер", – додала вона.

Прогноз погоди на 26 листопада у містах України:

Ужгород +5+7

Львів +7+9

Чернівці +7+9

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +6+8

Рівне +4+6

Луцьк +3+5

Вінниця +5+7

Хмельницький +6+8

Житомир +5+7

Чернігів +5+7

Черкаси +6+8

Миколаїв +5+7

Одеса +7+9

Херсон +5+7

Сімферополь +7+9

Полтава +4+6

Суми +3+5

Харків +2+4

Дніпро +5+7

Запоріжжя +5+7

Донецьк +2+4

Луганськ +1+3

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