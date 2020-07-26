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Погода в Україні 26 липня: прогноз погоди на сьогодні
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26 липня у більшості областей втримається малохмарна та тепла погода, але місцями очікують дощі, через що буде підйом води у водоймах. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
26 липня, у неділю, в Україні переважатиме сонячна та літня погода. Відповідно до даних Укргідрометцентру, у західних областях очікуються дощі з грозами. Через негоду у річках Закарпатської, Львівської, Чернівецької та Івано-Франківської областей прогнозується підвищення рівні води.
"У Карпатах в місцях випадіння зливових дощів можливе формування значного місцевого, схилового стоку та існує загроза сходу селевих потоків", – йдеться у попередженні синоптик.
Прогноз погоди на 26 липня у містах України:
- Ужгород +25+27
Львів +24+26
Чернівці +25+27
Івано-Франківськ +24+26
Тернопіль +25+27
Рівне +25+27
Луцьк +25+27
Вінниця +30+32
Хмельницький +27+29
Житомир +25+27
Чернігів +28+30
Черкаси +30+32
Миколаїв +32+34
Одеса +31+33
Херсон +32+34
Сімферополь +29+31
Полтава +29+31
Суми +28+30
Харків +30+32
Дніпро +30+32
Запоріжжя +32+34
Донецьк +30+32
Луганськ +30+32
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