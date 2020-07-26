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Погода в Україні 26 липня: прогноз погоди на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

26 липня у більшості областей втримається малохмарна та тепла погода, але місцями очікують дощі, через що буде підйом води у водоймах. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

26 липня, у неділю, в Україні переважатиме сонячна та літня погода. Відповідно до даних Укргідрометцентру, у західних областях очікуються дощі з грозами. Через негоду у річках Закарпатської, Львівської, Чернівецької та Івано-Франківської областей прогнозується підвищення рівні води.

"У Карпатах в місцях випадіння зливових дощів можливе формування значного місцевого, схилового стоку та існує загроза сходу селевих потоків", йдеться у попередженні синоптик.

Прогноз погоди на 26 липня у містах України:

Погода в Україні 26 липня: прогноз погоди на сьогодні - фото 417514
  • Ужгород +25+27
    Львів +24+26
    Чернівці +25+27
    Івано-Франківськ +24+26
    Тернопіль +25+27
    Рівне +25+27
    Луцьк +25+27
    Вінниця +30+32
    Хмельницький +27+29
    Житомир +25+27
    Чернігів +28+30
    Черкаси +30+32
    Миколаїв +32+34
    Одеса +31+33
    Херсон +32+34
    Сімферополь +29+31
    Полтава +29+31
    Суми +28+30
    Харків +30+32
    Дніпро +30+32
    Запоріжжя +32+34
    Донецьк +30+32
    Луганськ +30+32

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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