Погода в Україні 26 липня: прогноз погоди на сьогодні

26 липня у більшості областей втримається малохмарна та тепла погода, але місцями очікують дощі, через що буде підйом води у водоймах. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

26 липня, у неділю, в Україні переважатиме сонячна та літня погода. Відповідно до даних Укргідрометцентру, у західних областях очікуються дощі з грозами. Через негоду у річках Закарпатської, Львівської, Чернівецької та Івано-Франківської областей прогнозується підвищення рівні води.

"У Карпатах в місцях випадіння зливових дощів можливе формування значного місцевого, схилового стоку та існує загроза сходу селевих потоків", – йдеться у попередженні синоптик.

Прогноз погоди на 26 липня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +24+26

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +25+27

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +30+32

Хмельницький +27+29

Житомир +25+27

Чернігів +28+30

Черкаси +30+32

Миколаїв +32+34

Одеса +31+33

Херсон +32+34

Сімферополь +29+31

Полтава +29+31

Суми +28+30

Харків +30+32

Дніпро +30+32

Запоріжжя +32+34

Донецьк +30+32

Луганськ +30+32

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