Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Погода в Україні 26 квітня: прогноз на понеділок

  • 22
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

26 квітня в країні переважатиме волога та прохолодна погода, а сухо буде лише у кількох областях. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

26 квітня, у понеділок, майже по всій Україні очікуються опади у виглядів дощів. Відповідно до даних Укргідрометцентру, лише у частині східних та південних областей втримається суха та малохмарна погода, а повітря вдень прогріється до +11+14. На решті ж території температура вдень коливатиметься на рівні +7+10.

У Києві також прогнозуються дощі, вдень до +8+10, вітер південно-західних до 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 26 квітня у містах України:

Погода в Україні 26 квітня: прогноз на понеділок - фото 456952
  • Ужгород +8+10
  • Львів +7+9
  • Чернівці +7+9
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +7+9
  • Луцьк +7+9
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +7+9
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +8+10
  • Черкаси +8+10
  • Миколаїв +11+13
  • Одеса +12+14
  • Херсон +11+13
  • Сімферополь +12+14
  • Полтава +8+10
  • Суми +7+9
  • Харків +12+14
  • Дніпро +10+12
  • Запоріжжя +12+13
  • Донецьк +12+14
  • Луганськ +11+13

Читайте також: Погода у травні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

пропозиції партнерів
Новини