Погода в Україні 26 квітня: прогноз на понеділок

26 квітня в країні переважатиме волога та прохолодна погода, а сухо буде лише у кількох областях. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

26 квітня, у понеділок, майже по всій Україні очікуються опади у виглядів дощів. Відповідно до даних Укргідрометцентру, лише у частині східних та південних областей втримається суха та малохмарна погода, а повітря вдень прогріється до +11+14. На решті ж території температура вдень коливатиметься на рівні +7+10.

У Києві також прогнозуються дощі, вдень до +8+10, вітер південно-західних до 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 26 квітня у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +7+9

Чернівці +7+9

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +7+9

Рівне +7+9

Луцьк +7+9

Вінниця +8+10

Хмельницький +7+9

Житомир +8+10

Чернігів +8+10

Черкаси +8+10

Миколаїв +11+13

Одеса +12+14

Херсон +11+13

Сімферополь +12+14

Полтава +8+10

Суми +7+9

Харків +12+14

Дніпро +10+12

Запоріжжя +12+13

Донецьк +12+14

Луганськ +11+13

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