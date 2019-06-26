Погода в Україні 26 червня: де буде найспекотніше

26 червня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому майже у всіх областях буде сухо та малохмарно. Детальніше про погоду сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

26 червня, у середу, втримається спекотна та сонячна погода, тому істотних опадів не буде. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Проте температура повітря буде комфортнішою, ніж на заході Європи, вдень очікується +25+30 градусів, трохи вище на Півдні та Сході, до +30+34 градусів. Це вже не +37!", - відзначила вона.

У Києві 26 червня очікується малохмарна погода, повітря вдень до +27+29.

Прогноз погоди на 26 червня у містах України:

Ужгород +30+32

Львів +29+31

Чернівці +29+31

Івано-Франківськ +28+30

Тернопіль +29+31

Рівне +29+31

Луцьк +29+31

Вінниця +28+30

Хмельницький +28+30

Житомир +29+31

Чернігів +28+30

Черкаси +29+31

Миколаїв +31+32

Одеса +30+32

Херсон +30+32

Полтава +29+31

Суми +28+30

Харків +28+30

Дніпро +30+32

Запоріжжя +30+32

Донецьк +29+31

Луганськ +29+31

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