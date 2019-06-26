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Погода в Україні 26 червня: де буде найспекотніше
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26 червня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому майже у всіх областях буде сухо та малохмарно. Детальніше про погоду сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
26 червня, у середу, втримається спекотна та сонячна погода, тому істотних опадів не буде. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Проте температура повітря буде комфортнішою, ніж на заході Європи, вдень очікується +25+30 градусів, трохи вище на Півдні та Сході, до +30+34 градусів. Це вже не +37!", - відзначила вона.
У Києві 26 червня очікується малохмарна погода, повітря вдень до +27+29.
Прогноз погоди на 26 червня у містах України:
- Ужгород +30+32
- Львів +29+31
- Чернівці +29+31
- Івано-Франківськ +28+30
- Тернопіль +29+31
- Рівне +29+31
- Луцьк +29+31
- Вінниця +28+30
- Хмельницький +28+30
- Житомир +29+31
- Чернігів +28+30
- Черкаси +29+31
- Миколаїв +31+32
- Одеса +30+32
- Херсон +30+32
- Полтава +29+31
- Суми +28+30
- Харків +28+30
- Дніпро +30+32
- Запоріжжя +30+32
- Донецьк +29+31
- Луганськ +29+31
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