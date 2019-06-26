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Погода в Україні 26 червня: де буде найспекотніше

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Погода в Україні 26 червня: - фото 1
Погода в Україні 26 червня:

26 червня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому майже у всіх областях буде сухо та малохмарно. Детальніше про погоду сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

26 червня, у середу, втримається спекотна та сонячна погода, тому істотних опадів не буде. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Проте температура повітря буде комфортнішою, ніж на заході Європи, вдень очікується +25+30 градусів, трохи вище на Півдні та Сході, до +30+34 градусів. Це вже не +37!", - відзначила вона.

У Києві 26 червня очікується малохмарна погода, повітря вдень до +27+29.

Прогноз погоди на 26 червня у містах України:

Погода в Україні 26 червня: де буде найспекотніше - фото 336387
  • Ужгород +30+32
  • Львів +29+31
  • Чернівці +29+31
  • Івано-Франківськ +28+30
  • Тернопіль +29+31
  • Рівне +29+31
  • Луцьк +29+31
  • Вінниця +28+30
  • Хмельницький +28+30
  • Житомир +29+31
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +29+31
  • Миколаїв +31+32
  • Одеса +30+32
  • Херсон +30+32
  • Полтава +29+31
  • Суми +28+30
  • Харків +28+30
  • Дніпро +30+32
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +29+31

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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