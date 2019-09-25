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Погода в Україні 25 вересня: у західних областях дощитиме
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25 вересня в Україні переважатиме суха та малохмарна погода, однак у кількох областях все ж пройдуть дощі. Детальний прогноз погоди по містах читайте далі.
25 вересня, у середу, майже по всій території країни буде сухо та сонячно, однак атмосферний фронт принесе на Захід дощі, які до кінця дня дійдуть і до Житомирщини та Вінниччини. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря. Вдень у середу передбачається +14+18 градусів, на північному сході +10+14 градусів, на Півдні та місцями на Заході +15+22 градуси. У Києві ще побуде без опадів. Вдень близько +15 градусів. Увага! У четвер, 26 вересня, у Києві з'являться дощі та похолодає вдень до +12 градусів", – наголосила вона. Також Діденко потішила і хорошими новинами, адже вже на вихідних прийде чергова порція потепління.
Прогноз погоди на 25 вересня у містах України:
- Ужгород +16+18
- Львів +17+19
- Чернівці +18+20
- Івано-Франківськ +16+18
- Тернопіль +18+20
- Рівне +17+18
- Луцьк +16+18
- Вінниця +17+19
- Хмельницький +19+21
- Житомир +15+17
- Чернігів +14+16
- Черкаси +15+17
- Миколаїв +18+20
- Одеса +18+20
- Херсон +19+21
- Полтава +14+16
- Суми +13+15
- Харків +13+15
- Дніпро +16+18
- Запоріжжя +18+20
- Донецьк +13+15
- Луганськ +13+15
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