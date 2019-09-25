Погода в Україні 25 вересня: у західних областях дощитиме

25 вересня в Україні переважатиме суха та малохмарна погода, однак у кількох областях все ж пройдуть дощі. Детальний прогноз погоди по містах читайте далі.

25 вересня, у середу, майже по всій території країни буде сухо та сонячно, однак атмосферний фронт принесе на Захід дощі, які до кінця дня дійдуть і до Житомирщини та Вінниччини. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря. Вдень у середу передбачається +14+18 градусів, на північному сході +10+14 градусів, на Півдні та місцями на Заході +15+22 градуси. У Києві ще побуде без опадів. Вдень близько +15 градусів. Увага! У четвер, 26 вересня, у Києві з'являться дощі та похолодає вдень до +12 градусів", – наголосила вона. Також Діденко потішила і хорошими новинами, адже вже на вихідних прийде чергова порція потепління.

Прогноз погоди на 25 вересня у містах України:

Ужгород +16+18

Львів +17+19

Чернівці +18+20

Івано-Франківськ +16+18

Тернопіль +18+20

Рівне +17+18

Луцьк +16+18

Вінниця +17+19

Хмельницький +19+21

Житомир +15+17

Чернігів +14+16

Черкаси +15+17

Миколаїв +18+20

Одеса +18+20

Херсон +19+21

Полтава +14+16

Суми +13+15

Харків +13+15

Дніпро +16+18

Запоріжжя +18+20

Донецьк +13+15

Луганськ +13+15

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