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Погода в Україні 25 вересня: у західних областях дощитиме

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Прогноз погоди сьогодні - фото 1
Прогноз погоди сьогодні

25 вересня в Україні переважатиме суха та малохмарна погода, однак у кількох областях все ж пройдуть дощі. Детальний прогноз погоди по містах читайте далі.

25 вересня, у середу, майже по всій території країни буде сухо та сонячно, однак атмосферний фронт принесе на Захід дощі, які до кінця дня дійдуть і до Житомирщини та Вінниччини. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря. Вдень у середу передбачається +14+18 градусів, на північному сході +10+14 градусів, на Півдні та місцями на Заході +15+22 градуси. У Києві ще побуде без опадів. Вдень близько +15 градусів. Увага! У четвер, 26 вересня, у Києві з'являться дощі та похолодає вдень до +12 градусів", – наголосила вона. Також Діденко потішила і хорошими новинами, адже вже на вихідних прийде чергова порція потепління.

Прогноз погоди на 25 вересня у містах України:

Погода в Україні 25 вересня: у західних областях дощитиме - фото 357056
  • Ужгород +16+18
  • Львів +17+19
  • Чернівці +18+20
  • Івано-Франківськ +16+18
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +17+18
  • Луцьк +16+18
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +19+21
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +14+16
  • Черкаси +15+17
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +18+20
  • Херсон +19+21
  • Полтава +14+16
  • Суми +13+15
  • Харків +13+15
  • Дніпро +16+18
  • Запоріжжя +18+20
  • Донецьк +13+15
  • Луганськ +13+15

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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