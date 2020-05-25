Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Погода в Україні 25 травня: точний прогноз по містах

  • 4
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

25 травня в Україні визначатиме погода атмосферний фронт, тому у більшості областей прогнозуються дощі. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

25 травня, у понеділок, майже по всій крані переважатиме прохолодна та волога погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Атмосферний фронт протягом доби пошириться східніше, тому в більшості областей 25-го травня очікуються дощі. Східна частина та Південь чергуватимуть невеликі опади із сонцем. Вітер буде з півночі, на Сході України з південного сходу, невеликий, максимум помірний. Температура повітря вдень передбачається +14+17 градусів, осередок холоду над Київщиною та Карпатами, +9+12 градусів, а на Сході та на Дніпропетровщині буде найтепліше, +15+20 градусів", – додала вона.

У Києві 25 травня також очікується холодна та дощова погода, вдень до +12.

Прогноз погоди на 25 травня у містах України:

Погода в Україні 25 травня: точний прогноз по містах - фото 405960
  • Ужгород +15+17
  • Львів +14+16
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +15+17
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +14+16
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +15+17
  • Миколаїв +19+21
  • Одеса +18+20
  • Херсон +18+20
  • Сімферополь +18+20
  • Полтава +15+17
  • Суми +15+17
  • Харків +16+18
  • Дніпро +16+18
  • Запоріжжя +18+20
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +17+19

Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяц

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
  • 17 травня, 19:20
  • 1862
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 412
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2320425
Загрузка...
Новини