Погода в Україні 25 травня: точний прогноз по містах

25 травня в Україні визначатиме погода атмосферний фронт, тому у більшості областей прогнозуються дощі. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

25 травня, у понеділок, майже по всій крані переважатиме прохолодна та волога погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Атмосферний фронт протягом доби пошириться східніше, тому в більшості областей 25-го травня очікуються дощі. Східна частина та Південь чергуватимуть невеликі опади із сонцем. Вітер буде з півночі, на Сході України– з південного сходу, невеликий, максимум помірний. Температура повітря вдень передбачається +14+17 градусів, осередок холоду – над Київщиною та Карпатами, +9+12 градусів, а на Сході та на Дніпропетровщині буде найтепліше, +15+20 градусів", – додала вона.

У Києві 25 травня також очікується холодна та дощова погода, вдень до +12.

Прогноз погоди на 25 травня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +14+16

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +15+17

Рівне +15+17

Луцьк +15+17

Вінниця +16+18

Хмельницький +14+16

Житомир +14+16

Чернігів +15+17

Черкаси +15+17

Миколаїв +19+21

Одеса +18+20

Херсон +18+20

Сімферополь +18+20

Полтава +15+17

Суми +15+17

Харків +16+18

Дніпро +16+18

Запоріжжя +18+20

Донецьк +16+18

Луганськ +17+19

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