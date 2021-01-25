Погода в Україні 25 січня: прогноз на Тетянин день

25 січня в країні визначатиме погоду циклон, тож у більшості областей очікують опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

25 січня, у понеділок, в країні очікується дощова та вітряна погода через циклон Lars. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, на Житомирщині та на Вінниччині можливий мокрий сніг.

"Температура повітря хоча й висока та вище норми зараз, проте на фоні циклону та штормового вітру скромно тулиться на балконі другого ярусу – завтра вдень в Україні очікується +4+9 градусів, в Криму +7+13 градусів. А ось на Заході буде прохолодніше, від 1 морозу до 2 градусів тепла. На дорогах – чи дощ, чи, тим паче мокрий сніг – ситуація ускладниться, обережно! У Києві 25-го січня очікується волога вітряна погода з температурою повітря +5+7 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 25 січня у містах України:

Ужгород 0+2

Львів 0+2

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +1+3

Тернопіль +2+4

Рівне +1+3

Луцьк 0+2

Вінниця +5+7

Хмельницький +3+5

Житомир +4+6

Чернігів +5+7

Черкаси +6+8

Миколаїв +7+9

Одеса +7+9

Херсон +8+10

Сімферополь +9+11

Полтава +5+7

Суми +4+6

Харків +5+7

Дніпро +7+9

Запоріжжя +7+9

Донецьк +6+8

Луганськ +4+6

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