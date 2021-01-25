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Погода в Україні 25 січня: прогноз на Тетянин день

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

25 січня в країні визначатиме погоду циклон, тож у більшості областей очікують опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

25 січня, у понеділок, в країні очікується дощова та вітряна погода через циклон Lars. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, на Житомирщині та на Вінниччині можливий мокрий сніг.

"Температура повітря хоча й висока та вище норми зараз, проте на фоні циклону та штормового вітру скромно тулиться на балконі другого ярусу завтра вдень в Україні очікується +4+9 градусів, в Криму +7+13 градусів. А ось на Заході буде прохолодніше, від 1 морозу до 2 градусів тепла. На дорогах чи дощ, чи, тим паче мокрий сніг ситуація ускладниться, обережно! У Києві 25-го січня очікується волога вітряна погода з температурою повітря +5+7 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 25 січня у містах України:

Погода в Україні 25 січня: прогноз на Тетянин день - фото 444642
  • Ужгород 0+2
  • Львів 0+2
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +1+3
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +1+3
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця +5+7
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +4+6
  • Чернігів +5+7
  • Черкаси +6+8
  • Миколаїв +7+9
  • Одеса +7+9
  • Херсон +8+10
  • Сімферополь +9+11
  • Полтава +5+7
  • Суми +4+6
  • Харків +5+7
  • Дніпро +7+9
  • Запоріжжя +7+9
  • Донецьк +6+8
  • Луганськ +4+6

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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