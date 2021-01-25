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Погода в Україні 25 січня: прогноз на Тетянин день
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25 січня в країні визначатиме погоду циклон, тож у більшості областей очікують опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
25 січня, у понеділок, в країні очікується дощова та вітряна погода через циклон Lars. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, на Житомирщині та на Вінниччині можливий мокрий сніг.
"Температура повітря хоча й висока та вище норми зараз, проте на фоні циклону та штормового вітру скромно тулиться на балконі другого ярусу – завтра вдень в Україні очікується +4+9 градусів, в Криму +7+13 градусів. А ось на Заході буде прохолодніше, від 1 морозу до 2 градусів тепла. На дорогах – чи дощ, чи, тим паче мокрий сніг – ситуація ускладниться, обережно! У Києві 25-го січня очікується волога вітряна погода з температурою повітря +5+7 градусів", – додала вона.
Прогноз погоди на 25 січня у містах України:
- Ужгород 0+2
- Львів 0+2
- Чернівці +2+4
- Івано-Франківськ +1+3
- Тернопіль +2+4
- Рівне +1+3
- Луцьк 0+2
- Вінниця +5+7
- Хмельницький +3+5
- Житомир +4+6
- Чернігів +5+7
- Черкаси +6+8
- Миколаїв +7+9
- Одеса +7+9
- Херсон +8+10
- Сімферополь +9+11
- Полтава +5+7
- Суми +4+6
- Харків +5+7
- Дніпро +7+9
- Запоріжжя +7+9
- Донецьк +6+8
- Луганськ +4+6
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