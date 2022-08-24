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Погода в Україні 25 серпня: точний прогноз по містах
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25 серпня в Україні переважатиме літня сонячна погода без опадів. Детальний прогноз по містах читайте далі.
25 серпня, по всій країні очікується справді літня безхмарна погода, а температура повітря продовжить підійматись. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
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Температура повітря очікується +28+33 градуси, на Луганщині до +35, у Карпатах високо +16+22 градуси. Вітер східний, південно-східний, 5-12 метрів за секунду. У східних областях та в південній частині вітер розганятиметься до 15-20 метрів за секунду. За умов спекотної сухої погоди очікуються суховії та перенесення пилових часток з поверхні землі на великі відстані. Захищайтеся водою, вологим частішим прибиранням, вікна відкривайте акуратно, краще вже ввечері чи вночі, – додала вона.
У Києві 25 серпня також втримається сонячна та суха погода, а от повітря прогріється до +30+33.
Прогноз погоди на 25 серпня у містах України:
- Ужгород +31+33
- Львів +30+32
- Івано-Франківськ +28+30
- Чернівці +27+29
- Тернопіль +30+32
- Рівне +28+30
- Луцьк +28+30
- Вінниця +29+31
- Хмельницький +29+31
- Житомир +30+32
- Чернігів +30+32
- Черкаси +29+31
- Кропивницький +30+32
- Миколаїв +31+33
- Одеса +31+33
- Херсон +29+31
- Сімферополь +28+30
- Полтава +30+32
- Суми +30+32
- Харків +32+34
- Дніпро +30+32
- Запоріжжя +31+33
- Донецьк +32+34
- Луганськ +33+35
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