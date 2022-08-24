Погода в Україні 25 серпня: точний прогноз по містах

25 серпня в Україні переважатиме літня сонячна погода без опадів. Детальний прогноз по містах читайте далі.

25 серпня, по всій країні очікується справді літня безхмарна погода, а температура повітря продовжить підійматись. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Температура повітря очікується +28+33 градуси, на Луганщині до +35, у Карпатах високо +16+22 градуси. Вітер східний, південно-східний, 5-12 метрів за секунду. У східних областях та в південній частині вітер розганятиметься до 15-20 метрів за секунду. За умов спекотної сухої погоди очікуються суховії та перенесення пилових часток з поверхні землі на великі відстані. Захищайтеся водою, вологим частішим прибиранням, вікна відкривайте акуратно, краще вже ввечері чи вночі, – додала вона.

У Києві 25 серпня також втримається сонячна та суха погода, а от повітря прогріється до +30+33.

Прогноз погоди на 25 серпня у містах України:

Ужгород +31+33

Львів +30+32

Івано-Франківськ +28+30

Чернівці +27+29

Тернопіль +30+32

Рівне +28+30

Луцьк +28+30

Вінниця +29+31

Хмельницький +29+31

Житомир +30+32

Чернігів +30+32

Черкаси +29+31

Кропивницький +30+32

Миколаїв +31+33

Одеса +31+33

Херсон +29+31

Сімферополь +28+30

Полтава +30+32

Суми +30+32

Харків +32+34

Дніпро +30+32

Запоріжжя +31+33

Донецьк +32+34

Луганськ +33+35

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