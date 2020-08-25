Погода в Україні 25 серпня: точний прогноз на сьогодні

25 серпня майже по всій країні пройдуть короткочасні дощі з грозами, але спека затримається у кількох областях. Детальний прогноз погоди по містах читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 25 серпня, у вівторок, у всіх областях, крім східних та південних, очікуються дощі з грозами, місцями зі шквалами. Середня температура повітря вдень знизиться до +22+27. Лише у сухих осередках спека затримається і вдень буде до +27+32.

У Києві 25 серпня також прогнозуються короткочасні дощі, температура вдень втримається на рівні +23+25.

Прогноз погоди на 25 серпня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +23+25

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +23+25

Рівне +23+25

Луцьк +22+24

Вінниця +25+27

Хмельницький +23+25

Житомир +23+25

Чернігів +23+25

Черкаси +25+27

Миколаїв +31+33

Одеса +28+30

Херсон +29+31

Сімферополь +30+32

Полтава +25+27

Суми +24+26

Харків +29+31

Дніпро +27+29

Запоріжжя +29+31

Донецьк +30+32

Луганськ +29+31

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