Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Погода в Україні 25 серпня: точний прогноз на сьогодні

  • 22
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

25 серпня майже по всій країні пройдуть короткочасні дощі з грозами, але спека затримається у кількох областях. Детальний прогноз погоди по містах читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 25 серпня, у вівторок, у всіх областях, крім східних та південних, очікуються дощі з грозами, місцями зі шквалами. Середня температура повітря вдень знизиться до +22+27. Лише у сухих осередках спека затримається і вдень буде до +27+32.

У Києві 25 серпня також прогнозуються короткочасні дощі, температура вдень втримається на рівні +23+25.

Прогноз погоди на 25 серпня у містах України:

Погода в Україні 25 серпня: точний прогноз на сьогодні - фото 421772
  • Ужгород +23+25
  • Львів +23+25
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +22+24
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +23+25
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +28+30
  • Херсон +29+31
  • Сімферополь +30+32
  • Полтава +25+27
  • Суми +24+26
  • Харків +29+31
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +30+32
  • Луганськ +29+31

Читайте також: Погода у серпні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
  • 23 серпня, 12:23
  • 398
ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?
  • Вчора, 10:30
  • 2229
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2486087
Загрузка...
Новини