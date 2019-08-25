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Погода в Україні 25 серпня: спека та періодичні грози
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25 серпня в Україні затримається спекотна погода, а у деяких областях можливі грози. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
25 серпня, у неділю, майже по всій країні буде сухо та сонячно. Лише на Прикарпатті можливі короткочасні опади у вигляді дощів з грозами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря залишається без змін - +25+30 градусів, на Півдні, Сході та у більшості центральних областей +29+34 градуси. Поривчастий східний вітер. У Києві 25-го серпня очікується сонячна тепла погода, близько +28 градусів", – йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди на 25 серпня у містах України:
- Ужгород +31+33
- Львів +26+28
- Чернівці +26+28
- Івано-Франківськ +26+28
- Тернопіль +25+27
- Рівне +25+27
- Луцьк +25+27
- Вінниця +26+28
- Хмельницький +26+28
- Житомир +26+28
- Чернігів +25+27
- Черкаси +25+27
- Миколаїв +32+34
- Одеса +31+33
- Херсон +33+35
- Полтава +25+27
- Суми +24+26
- Харків +26+28
- Дніпро +28+30
- Запоріжжя +31+33
- Донецьк +27+29
- Луганськ +27+29
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