Погода в Україні 25 серпня: спека та періодичні грози

25 серпня в Україні затримається спекотна погода, а у деяких областях можливі грози. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

25 серпня, у неділю, майже по всій країні буде сухо та сонячно. Лише на Прикарпатті можливі короткочасні опади у вигляді дощів з грозами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря залишається без змін - +25+30 градусів, на Півдні, Сході та у більшості центральних областей +29+34 градуси. Поривчастий східний вітер. У Києві 25-го серпня очікується сонячна тепла погода, близько +28 градусів", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 25 серпня у містах України:

Ужгород +31+33

Львів +26+28

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +25+27

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +26+28

Хмельницький +26+28

Житомир +26+28

Чернігів +25+27

Черкаси +25+27

Миколаїв +32+34

Одеса +31+33

Херсон +33+35

Полтава +25+27

Суми +24+26

Харків +26+28

Дніпро +28+30

Запоріжжя +31+33

Донецьк +27+29

Луганськ +27+29

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