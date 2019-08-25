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Погода в Україні 25 серпня: спека та періодичні грози

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

25 серпня в Україні затримається спекотна погода, а у деяких областях можливі грози. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

25 серпня, у неділю, майже по всій країні буде сухо та сонячно. Лише на Прикарпатті можливі короткочасні опади у вигляді дощів з грозами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря залишається без змін - +25+30 градусів, на Півдні, Сході та у більшості центральних областей +29+34 градуси. Поривчастий східний вітер. У Києві 25-го серпня очікується сонячна тепла погода, близько +28 градусів", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 25 серпня у містах України:

Погода в Україні 25 серпня: спека та періодичні грози - фото 349975
  • Ужгород +31+33
  • Львів +26+28
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +32+34
  • Одеса +31+33
  • Херсон +33+35
  • Полтава +25+27
  • Суми +24+26
  • Харків +26+28
  • Дніпро +28+30
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +27+29

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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