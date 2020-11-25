Погода в Україні 25 листопада: точний прогноз по містах

25 листопада антициклон визначатиме погоду у більшості областей України, тому майже всюди буде сухо та сонячно. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

25 листопада, у середу, через антициклон Валентин майже по всій країні буде сухо, однак у східних та північних областях все ж можливі дощі з мокрим снігом. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, також очікується помірний вітер.

"Температура повітря протягом дня середи коливатиметься в межах +4+8 градусів, на Сході та північному сході буде холодніше, +1+4 градуси. У Києві 25-го листопада хмарно, якась або мряка, або трохи незначного дощу. Вітер завіватиме з заходу, трохи послабне. Температура повітря у столиці вдень становитиме +5, +6 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 25 листопада у містах України:

Ужгород +4+6

Львів +6+8

Чернівці +7+9

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +5+7

Рівне +4+6

Луцьк +4+6

Вінниця +5+7

Хмельницький +4+6

Житомир +4+6

Чернігів +4+6

Черкаси +4+6

Миколаїв +6+8

Одеса +7+9

Херсон +6+8

Сімферополь +7+9

Полтава +3+5

Суми +3+5

Харків +3+5

Дніпро +3+5

Запоріжжя +4+6

Донецьк +3+5

Луганськ +3+5

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