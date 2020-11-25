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Погода в Україні 25 листопада: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

25 листопада антициклон визначатиме погоду у більшості областей України, тому майже всюди буде сухо та сонячно. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

25 листопада, у середу, через антициклон Валентин майже по всій країні буде сухо, однак у східних та північних областях все ж можливі дощі з мокрим снігом. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, також очікується помірний вітер.

"Температура повітря протягом дня середи коливатиметься в межах +4+8 градусів, на Сході та північному сході буде холодніше, +1+4 градуси. У Києві 25-го листопада хмарно, якась або мряка, або трохи незначного дощу. Вітер завіватиме з заходу, трохи послабне. Температура повітря у столиці вдень становитиме +5, +6 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 25 листопада у містах України:

Погода в Україні 25 листопада: точний прогноз по містах - фото 436491
  • Ужгород +4+6
  • Львів +6+8
  • Чернівці +7+9
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця +5+7
  • Хмельницький +4+6
  • Житомир +4+6
  • Чернігів +4+6
  • Черкаси +4+6
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +7+9
  • Херсон +6+8
  • Сімферополь +7+9
  • Полтава +3+5
  • Суми +3+5
  • Харків +3+5
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +4+6
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +3+5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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