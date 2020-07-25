Погода в Україні 25 липня: прогноз на суботу

25 липня майже по всій Україні прогнозується суха та сонячна погода, але місцями все ж фронт зумовить дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

25 липня, у суботу, у більшості областей переважатиме малохмарна літня погода. Лише у кількох областях пройдуть незначні дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Тому 25-го липня в більшості областей України все ж переважатиме суха погода, проте в західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській, пройдуть місцями короткочасні грозові дощі. У неділю, 26-го липня, в західній частині України дощі можуть бути сильними. Температура повітря вихідними очікується високою. Протягом дня +25+30 градусів, на Півдні +27+33 градуси. У неділю на Заході стане свіжіше", – додала вона.

У Києві 25 липня без значних опадів, а в неділю можливі дощі з грозами. Температура повітря на вихідних втримається на рівні +26+29.

Прогноз погоди на 25 липня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +25+27

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +26+28

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +26+28

Хмельницький +26+28

Житомир +26+28

Чернігів +25+27

Черкаси +26+28

Миколаїв +29+31

Одеса +28+30

Херсон +29+31

Сімферополь +28+30

Полтава +26+28

Суми +24+27

Харків +26+28

Дніпро +28+30

Запоріжжя +28+30

Донецьк +26+28

Луганськ +26+28

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