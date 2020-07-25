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Погода в Україні 25 липня: прогноз на суботу

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

25 липня майже по всій Україні прогнозується суха та сонячна погода, але місцями все ж фронт зумовить дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

25 липня, у суботу, у більшості областей переважатиме малохмарна літня погода. Лише у кількох областях пройдуть незначні дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Тому 25-го липня в більшості областей України все ж переважатиме суха погода, проте в західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській, пройдуть місцями короткочасні грозові дощі. У неділю, 26-го липня, в західній частині України дощі можуть бути сильними. Температура повітря вихідними очікується високою. Протягом дня +25+30 градусів, на Півдні +27+33 градуси. У неділю на Заході стане свіжіше", додала вона.

У Києві 25 липня без значних опадів, а в неділю можливі дощі з грозами. Температура повітря на вихідних втримається на рівні +26+29.

Прогноз погоди на 25 липня у містах України:

Погода в Україні 25 липня: прогноз на суботу - фото 417367
  • Ужгород +25+27
    Львів +25+27
    Чернівці +26+28
    Івано-Франківськ +24+26
    Тернопіль +26+28
    Рівне +25+27
    Луцьк +25+27
    Вінниця +26+28
    Хмельницький +26+28
    Житомир +26+28
    Чернігів +25+27
    Черкаси +26+28
    Миколаїв +29+31
    Одеса +28+30
    Херсон +29+31
    Сімферополь +28+30
    Полтава +26+28
    Суми +24+27
    Харків +26+28
    Дніпро +28+30
    Запоріжжя +28+30
    Донецьк +26+28
    Луганськ +26+28

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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