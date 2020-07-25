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Погода в Україні 25 липня: прогноз на суботу
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25 липня майже по всій Україні прогнозується суха та сонячна погода, але місцями все ж фронт зумовить дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
25 липня, у суботу, у більшості областей переважатиме малохмарна літня погода. Лише у кількох областях пройдуть незначні дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Тому 25-го липня в більшості областей України все ж переважатиме суха погода, проте в західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській, пройдуть місцями короткочасні грозові дощі. У неділю, 26-го липня, в західній частині України дощі можуть бути сильними. Температура повітря вихідними очікується високою. Протягом дня +25+30 градусів, на Півдні +27+33 градуси. У неділю на Заході стане свіжіше", – додала вона.
У Києві 25 липня без значних опадів, а в неділю можливі дощі з грозами. Температура повітря на вихідних втримається на рівні +26+29.
Прогноз погоди на 25 липня у містах України:
- Ужгород +25+27
Львів +25+27
Чернівці +26+28
Івано-Франківськ +24+26
Тернопіль +26+28
Рівне +25+27
Луцьк +25+27
Вінниця +26+28
Хмельницький +26+28
Житомир +26+28
Чернігів +25+27
Черкаси +26+28
Миколаїв +29+31
Одеса +28+30
Херсон +29+31
Сімферополь +28+30
Полтава +26+28
Суми +24+27
Харків +26+28
Дніпро +28+30
Запоріжжя +28+30
Донецьк +26+28
Луганськ +26+28
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