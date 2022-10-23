Погода в Україні 24 жовтня: синоптик попередила, які опади варто очікувати

24 жовтня в Україні переважатиме волога погода, а температура повітря буде комфортною. Детальніший прогноз дізнавайтесь далі.

24 жовтня, у понеділок, буде хоч і вогко, проте без істотних опадів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, проскакуємо між крапельками – дощами, тобто.

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Лише найближчої ночі пройдуть дощі в східних областях. Але вже завтра вдень – скрізь без особливих опадів. Тумани періодичні, щоправда. Температура повітря в Україні досить комфортна, +10+18 градусів", – додала вона.

У Києві понеділок буде без дощу, вдень до +14, +15 градусів. Далі – знову дощі, але не холодно.

Прогноз погоди на 24 жовтня по містах України:

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