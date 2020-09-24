Погода в Україні 24 вересня: у яких областях пройдуть дощі

24 вересня в Україні все ще затримається бабине літо, але місцями очікуються дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

24 вересня, у четвер, майже по всій країні очікується сонячна та тепла погода, але у західних областях можливі локальні дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер в Україні буде південно-східного напрямку, невеликий. Температура повітря вночі +7+12 градусів, на Півдні +12+16 градусів, вдень очікується +22+27 градусів. У Києві поки що все – без змін, сухо, сонячно та тепло, до +25, +26 градусів. Такі більш відчутні дощі з'являться в Україні в неділю. Шановні яхтсмени й будівельники, та й усі зацікавлені! У найближчі суботу-неділю очікується сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер! На наступному тижні повітря в Україні передбачається свіжішим, хоча про якесь обвальне похолодання не йдеться", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 24 вересня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +21+23

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +22+24

Рівне +23+25

Луцьк +22+24

Вінниця +25+27

Хмельницький +23+25

Житомир +25+27

Чернігів +23+25

Черкаси +25+27

Миколаїв +25+27

Одеса +25+27

Херсон +25+27

Сімферополь +25+27

Полтава +25+27

Суми +23+25

Харків +25+27

Дніпро +25+27

Запоріжжя +25+27

Донецьк +25+27

Луганськ +25+27

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