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Погода в Україні 24 вересня: у яких областях пройдуть дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

24 вересня в Україні все ще затримається бабине літо, але місцями очікуються дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

24 вересня, у четвер, майже по всій країні очікується сонячна та тепла погода, але у західних областях можливі локальні дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер в Україні буде південно-східного напрямку, невеликий. Температура повітря вночі +7+12 градусів, на Півдні +12+16 градусів, вдень очікується +22+27 градусів. У Києві поки що все без змін, сухо, сонячно та тепло, до +25, +26 градусів. Такі більш відчутні дощі з'являться в Україні в неділю. Шановні яхтсмени й будівельники, та й усі зацікавлені! У найближчі суботу-неділю очікується сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер! На наступному тижні повітря в Україні передбачається свіжішим, хоча про якесь обвальне похолодання не йдеться", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 24 вересня у містах України:

Погода в Україні 24 вересня: у яких областях пройдуть дощі - фото 427138
  • Ужгород +22+24
  • Львів +21+23
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +22+24
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +25+27
  • Херсон +25+27
  • Сімферополь +25+27
  • Полтава +25+27
  • Суми +23+25
  • Харків +25+27
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +25+27

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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