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Погода в Україні 24 вересня: у яких областях пройдуть дощі
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24 вересня в Україні все ще затримається бабине літо, але місцями очікуються дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.
24 вересня, у четвер, майже по всій країні очікується сонячна та тепла погода, але у західних областях можливі локальні дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Вітер в Україні буде південно-східного напрямку, невеликий. Температура повітря вночі +7+12 градусів, на Півдні +12+16 градусів, вдень очікується +22+27 градусів. У Києві поки що все – без змін, сухо, сонячно та тепло, до +25, +26 градусів. Такі більш відчутні дощі з'являться в Україні в неділю. Шановні яхтсмени й будівельники, та й усі зацікавлені! У найближчі суботу-неділю очікується сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер! На наступному тижні повітря в Україні передбачається свіжішим, хоча про якесь обвальне похолодання не йдеться", – поділилась вона.
Прогноз погоди на 24 вересня у містах України:
- Ужгород +22+24
- Львів +21+23
- Чернівці +22+24
- Івано-Франківськ +21+23
- Тернопіль +22+24
- Рівне +23+25
- Луцьк +22+24
- Вінниця +25+27
- Хмельницький +23+25
- Житомир +25+27
- Чернігів +23+25
- Черкаси +25+27
- Миколаїв +25+27
- Одеса +25+27
- Херсон +25+27
- Сімферополь +25+27
- Полтава +25+27
- Суми +23+25
- Харків +25+27
- Дніпро +25+27
- Запоріжжя +25+27
- Донецьк +25+27
- Луганськ +25+27
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