Погода в Україні 24 травня: прогноз на понеділок

24 травня погоду в Україні визначатиме циклон, тому у більшості областей очікуються сильні дощі. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

24 травня, у понеділок, майже по всій країні переважатиме волога погода. Дощі з грозами втримаються у західних, північних, центральних областях, а також зсунуться на північних схід. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Похолоднішає 24-го травня трохи у північних та центральних областях, +15+19 градусів. На решті території України +17+22 градуси, на Сході до +24 градусів. Обережно! Буде сильний північно-західний вітер. У Києві у понеділок, аж зараз не віриться, очікується сильний дощ, можлива гроза! В другій половині дня опади припинятимуться. Вітер зриватиметься небезпечно! Вдень у понеділок в Києві близько +17, +18 градусів. У вівторок – сонячно та тепліше", – додала вона.

Прогноз погоди на 24 травня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +17+19

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +16+18

Тернопіль +16+18

Рівне +16+18

Луцьк +16+18

Вінниця +17+19

Хмельницький +16+18

Житомир +17+19

Чернігів +16+18

Черкаси +17+19

Миколаїв +21+23

Одеса +21+23

Херсон +23+25

Сімферополь +24+26

Полтава +18+20

Суми +15+17

Харків +23+25

Дніпро +19+21

Запоріжжя +23+25

Донецьк +23+25

Луганськ +24+26

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