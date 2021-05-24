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Погода в Україні 24 травня: прогноз на понеділок

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

24 травня погоду в Україні визначатиме циклон, тому у більшості областей очікуються сильні дощі. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

24 травня, у понеділок, майже по всій країні переважатиме волога погода. Дощі з грозами втримаються у західних, північних, центральних областях, а також зсунуться на північних схід. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Похолоднішає 24-го травня трохи у північних та центральних областях, +15+19 градусів. На решті території України +17+22 градуси, на Сході до +24 градусів. Обережно! Буде сильний північно-західний вітер. У Києві у понеділок, аж зараз не віриться, очікується сильний дощ, можлива гроза! В другій половині дня опади припинятимуться. Вітер зриватиметься небезпечно! Вдень у понеділок в Києві близько +17, +18 градусів. У вівторок сонячно та тепліше", – додала вона.

Прогноз погоди на 24 травня у містах України:

Погода в Україні 24 травня: прогноз на понеділок - фото 460719
  • Ужгород +17+19
  • Львів +17+19
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +16+18
  • Тернопіль +16+18
  • Рівне +16+18
  • Луцьк +16+18
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +16+18
  • Житомир +17+19
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +17+19
  • Миколаїв +21+23
  • Одеса +21+23
  • Херсон +23+25
  • Сімферополь +24+26
  • Полтава +18+20
  • Суми +15+17
  • Харків +23+25
  • Дніпро +19+21
  • Запоріжжя +23+25
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +24+26

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