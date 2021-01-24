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Погода в Україні 24 січня: весняний вікенд

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

24 січня в Україні нічого й не нагадуватиме про суворі морози, окрім розталого снігу. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

24 січня, у неділю, майже по всій країні переважатиме тепла і вітряна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень температура повітря досягатиме +3+8 градусів, на Півдні та на Закарпатті до +8+13 градусів. Переважатиме волога погода, бо підсунуться дощі. Де вночі, вранці – до нуля, там можливий мокрий сніг. Особливо в горах! У Києві 24-го січня буде вітряно, тепло та з дощем. Вдень до +5, +6 градусів. У середині наступного тижня очікується похолодання". – додала вона.

Прогноз погоди на 24 січня у містах України:

Погода в Україні 24 січня: весняний вікенд - фото 444542
  • Ужгород +6+8
  • Львів +6+8
  • Чернівці +5+7
  • Івано-Франківськ +5+7
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця +4+6
  • Хмельницький +4+6
  • Житомир +4+6
  • Чернігів +5+7
  • Черкаси +5+7
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +8+10
  • Херсон +8+10
  • Сімферополь +8+10
  • Полтава +5+7
  • Суми +5+7
  • Харків +5+7
  • Дніпро +5+7
  • Запоріжжя +5+7
  • Донецьк +5+7
  • Луганськ +4+6

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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