Погода в Україні 24 січня: весняний вікенд

24 січня в Україні нічого й не нагадуватиме про суворі морози, окрім розталого снігу. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

24 січня, у неділю, майже по всій країні переважатиме тепла і вітряна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень температура повітря досягатиме +3+8 градусів, на Півдні та на Закарпатті до +8+13 градусів. Переважатиме волога погода, бо підсунуться дощі. Де вночі, вранці – до нуля, там можливий мокрий сніг. Особливо в горах! У Києві 24-го січня буде вітряно, тепло та з дощем. Вдень до +5, +6 градусів. У середині наступного тижня очікується похолодання". – додала вона.

Прогноз погоди на 24 січня у містах України:

Ужгород +6+8

Львів +6+8

Чернівці +5+7

Івано-Франківськ +5+7

Тернопіль +5+7

Рівне +4+6

Луцьк +4+6

Вінниця +4+6

Хмельницький +4+6

Житомир +4+6

Чернігів +5+7

Черкаси +5+7

Миколаїв +6+8

Одеса +8+10

Херсон +8+10

Сімферополь +8+10

Полтава +5+7

Суми +5+7

Харків +5+7

Дніпро +5+7

Запоріжжя +5+7

Донецьк +5+7

Луганськ +4+6

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