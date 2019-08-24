Погода в Україні 24 серпня: де пройдуть грозові дощі

24 серпня, у День Незалежності України, у більшості областей втримається сонячна та суха погода, однак місцями можливий дощ та сильний вітер. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

24 серпня, у суботу, майже по всій країні буде малохмарно та спекотно. Лише на заході можливі грозові дощі, а у решті областях лише посилиться вітер. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря. На Заході очікується +24+28 градусів, На Півночі та на Вінниччині +27+29 градусів. На Півдні, Сході та у більшості центральних областей буде спекотно, +29+34 градуси. Київ на День Незалежності сяятиме сонцем і радуватиме теплом. Без опадів, +27 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 24 серпня у містах України:

Ужгород +30+32

Львів +25+27

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +25+27

Тернопіль +25+27

Рівне +25+27

Луцьк +24+26

Вінниця +27+29

Хмельницький +26+28

Житомир +25+27

Чернігів +25+27

Черкаси +28+30

Миколаїв +31+33

Одеса +31+33

Херсон +32+34

Полтава +30+32

Суми +26+28

Харків +30+32

Дніпро +30+32

Запоріжжя +32+34

Донецьк +29+31

Луганськ +30+32

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