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День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Погода в Україні 24 серпня: де пройдуть грозові дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

24 серпня, у День Незалежності України, у більшості областей втримається сонячна та суха погода, однак місцями можливий дощ та сильний вітер. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

24 серпня, у суботу, майже по всій країні буде малохмарно та спекотно. Лише на заході можливі грозові дощі, а у решті областях лише посилиться вітер. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря. На Заході очікується +24+28 градусів, На Півночі та на Вінниччині +27+29 градусів. На Півдні, Сході та у більшості центральних областей буде спекотно, +29+34 градуси. Київ на День Незалежності сяятиме сонцем і радуватиме теплом. Без опадів, +27 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 24 серпня у містах України:

Погода в Україні 24 серпня: де пройдуть грозові дощі - фото 349905
  • Ужгород +30+32
  • Львів +25+27
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +25+27
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +28+30
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +31+33
  • Херсон +32+34
  • Полтава +30+32
  • Суми +26+28
  • Харків +30+32
  • Дніпро +30+32
  • Запоріжжя +32+34
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +30+32

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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