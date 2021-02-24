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Погода в Україні 24 лютого: у яких областях буде найтепліше

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

24 лютого в Україні очікується доволі контрастна погода, адже у деяких областях буде майже весняна температура, а в деяких затримаються морози. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

24 лютого, у середу, антициклон домінуватиме в Україні, але у кількох областях можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Середа покаже контрастну температуру в Україні від денних +15 градусів на Заході до нічних -15-17 градусів на Сході та Півночі. У західних областях буде найтепліше, протягом дня +7+12 градусів, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди до +15 градусів. У східній частині, загалом на Лівобережжі й навіть у південній частині вдень очікується 0-5 градусів морозу, на Сході до -7 градусів. На решті території близько нуля, на Півдні місцями +1+4 градуси, це скоріше в Криму. На крайньому заході, у східних областях, у більшості південної частини України без істотних опадів. На дорогах та тротуарах ожеледиця, снігова каша. У Києві буде свіжувато, вдень лише близько нуля. Пройде сніг та мокрий сніг, що одразу ускладнить ситуацію на дорогах обережно. Надалі потепління відновиться. Поступово", – розповіла вона.

Прогноз погоди на 24 лютого у містах України:

Погода в Україні 24 лютого: у яких областях буде найтепліше - фото 448964
  • Ужгород +9+1
  • Львів +7+9
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +6+8
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +7+9
  • Вінниця +2+4
  • Хмельницький +4+6
  • Житомир +2+4
  • Чернігів -1-3
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв -1+1
  • Одеса -1+1
  • Херсон -1-3
  • Сімферополь -1+1
  • Полтава -3-5
  • Суми -5-7
  • Харків -5-7
  • Дніпро -2-4
  • Запоріжжя -2-4
  • Донецьк -5-7
  • Луганськ -4-6

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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