Погода в Україні 24 лютого: у яких областях буде найтепліше

24 лютого в Україні очікується доволі контрастна погода, адже у деяких областях буде майже весняна температура, а в деяких затримаються морози. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

24 лютого, у середу, антициклон домінуватиме в Україні, але у кількох областях можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Середа покаже контрастну температуру в Україні – від денних +15 градусів на Заході до нічних -15-17 градусів на Сході та Півночі. У західних областях буде найтепліше, протягом дня +7+12 градусів, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди до +15 градусів. У східній частині, загалом на Лівобережжі й навіть у південній частині вдень очікується 0-5 градусів морозу, на Сході до -7 градусів. На решті території близько нуля, на Півдні місцями +1+4 градуси, це скоріше в Криму. На крайньому заході, у східних областях, у більшості південної частини України – без істотних опадів. На дорогах та тротуарах – ожеледиця, снігова каша. У Києві буде свіжувато, вдень лише близько нуля. Пройде сніг та мокрий сніг, що одразу ускладнить ситуацію на дорогах – обережно. Надалі потепління відновиться. Поступово", – розповіла вона.

Прогноз погоди на 24 лютого у містах України:

Ужгород +9+1

Львів +7+9

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +6+8

Рівне +4+6

Луцьк +7+9

Вінниця +2+4

Хмельницький +4+6

Житомир +2+4

Чернігів -1-3

Черкаси 0+2

Миколаїв -1+1

Одеса -1+1

Херсон -1-3

Сімферополь -1+1

Полтава -3-5

Суми -5-7

Харків -5-7

Дніпро -2-4

Запоріжжя -2-4

Донецьк -5-7

Луганськ -4-6

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