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Погода в Україні 24 лютого: у яких областях буде найтепліше
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24 лютого в Україні очікується доволі контрастна погода, адже у деяких областях буде майже весняна температура, а в деяких затримаються морози. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
24 лютого, у середу, антициклон домінуватиме в Україні, але у кількох областях можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Середа покаже контрастну температуру в Україні – від денних +15 градусів на Заході до нічних -15-17 градусів на Сході та Півночі. У західних областях буде найтепліше, протягом дня +7+12 градусів, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди до +15 градусів. У східній частині, загалом на Лівобережжі й навіть у південній частині вдень очікується 0-5 градусів морозу, на Сході до -7 градусів. На решті території близько нуля, на Півдні місцями +1+4 градуси, це скоріше в Криму. На крайньому заході, у східних областях, у більшості південної частини України – без істотних опадів. На дорогах та тротуарах – ожеледиця, снігова каша. У Києві буде свіжувато, вдень лише близько нуля. Пройде сніг та мокрий сніг, що одразу ускладнить ситуацію на дорогах – обережно. Надалі потепління відновиться. Поступово", – розповіла вона.
Прогноз погоди на 24 лютого у містах України:
- Ужгород +9+1
- Львів +7+9
- Чернівці +8+10
- Івано-Франківськ +8+10
- Тернопіль +6+8
- Рівне +4+6
- Луцьк +7+9
- Вінниця +2+4
- Хмельницький +4+6
- Житомир +2+4
- Чернігів -1-3
- Черкаси 0+2
- Миколаїв -1+1
- Одеса -1+1
- Херсон -1-3
- Сімферополь -1+1
- Полтава -3-5
- Суми -5-7
- Харків -5-7
- Дніпро -2-4
- Запоріжжя -2-4
- Донецьк -5-7
- Луганськ -4-6
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