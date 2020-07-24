На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні 24 липня: у яких областях очікують дощі
-
- 47
24 липня в Україні переважатиме суха та сонячна погода, лише місцями пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ!
24 липня, у п'ятницю, майже по всій країні буде сухо та сонячно. Лише у центральних, прикарпатських областях, а також на північному сході та на Одещині пройдуть періодичні дощі з грозами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря трохи підвищиться: протягом дня +23+28 градусів, на Півдні та південному сході +26+32 градуси. У Києві істотні опади – навряд. Температура повітря коливатиметься близько +25, +26 градусів. Вихідні будуть ще теплішими, але з локальними грозовими дощами", – зазначила вона.
Прогноз погоди на 23 липня у містах України:
- Ужгород +25+27
Львів +23+25
Чернівці +24+26
Івано-Франківськ +23+25
Тернопіль +24+26
Рівне +23+25
Луцьк +23+25
Вінниця +24+26
Хмельницький +24+26
Житомир +24+26
Чернігів +24+26
Черкаси +24+26
Миколаїв +28+30
Одеса +25+27
Херсон +28+30
Сімферополь +27+29
Полтава +24+27
Суми +23+25
Харків +25+26
Дніпро +26+28
Запоріжжя +29+31
Донецьк +25+27
Луганськ +25+27
Читайте також: Погода у липні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
10:17Астрологи назвали найсильніших жінок за знаком Зодіаку
-
10:03Привітання з Днем ангела Ольги 2020: гарні побажання з іменинами
-
09:49Зляканий собака на процедурах "краси" розсмішив мережу (відео)
-
09:12Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 24 липня
-
08:56Емілі Ратажковскі знову змінила стиль і показала розкішні форми (фото)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
08:28Які фрукти треба їсти, що пришвидшити ріст волосся
-
08:05День ангела Ольги 2020: значення імені та характер його власниць
-
07:47Німецька компанія Concode представила будинок на колесах з гаражем всередині: ефектні фото
-
07:19Погода в Україні 24 липня: у яких областях очікують дощі
- 23 липня
-
21:51Як у порно: жителям Канади радять займатися сексом через стінку (18+)
-
21:2324 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52У новому сезоні Анатомії Грей покажуть про пандемію коронавірусу
-
20:24Учені будують точну копію човна з фільму Щелепи, щоб вивчати акул: фотофакт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:51Гонщиця, яка стала порнозірко, створює свою команду
-
19:25iPhone Photography Awards 2020: найкращі знімки, зроблені на смартфон
-
19:00Привітання на День ангела Ольги 2020 у прозі: побажання своїми словами
-
18:46Американець намагався заправити Tesla Model 3 бензином: епічне відео
-
18:30Картинки з Днем ангела Ольги: вітальні відкритки і листівки на іменини
-
18:20Гороскоп на 24 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Популярна гра For Honor стане безкоштовною на кілька днів
-
17:23Творці фільму Земляни відреагували на захоплення заручників у Луцьку
-
16:50Мірча Луческу став головним тренером київського Динамо: перший коментар
-
16:22Louis Vuitton випускають сережки для безпровідних навушників
-
09:12Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 24 липня
-
07:19Погода в Україні 24 липня: у яких областях очікують дощі
- 23 липня
-
21:51Як у порно: жителям Канади радять займатися сексом через стінку (18+)
-
19:25iPhone Photography Awards 2020: найкращі знімки, зроблені на смартфон
-
16:50Мірча Луческу став головним тренером київського Динамо: перший коментар
-
14:15Спекотні хіти липня: плейлист нової популярної музики
-
12:05Деніел Редкліфф святкує 31-річчя! Вгадай фільм з актором за кадром
-
08:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 липня
-
07:227 секретів, які дозволять приготувати вам ідеальну каву щоранку
- 22 липня
-
21:22Якими є вподобання чоловіка у сексі згідно з його знаком Зодіаку
-
19:00Від Роналду до Мерфі: 15 багатодітних зірок і вони цим пишаються
-
14:27Карантин в Україні продовжили до 31 серпня, але з нововведеннями: що змінилось
-
12:35Від Дивних див до Відьмака: названі найпопулярніші серіали Netflix
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 липня
-
07:23Чи безпечно ходити у спортзал під час пандемії коронавірусу
- 21 липня
-
21:31Хто такі спорносексуали: розповідаємо на прикладі топових футболістів
-
18:11Чуб та вінок: круті українські емодзі, які ви захочете собі зберегти
-
16:20Фільми з Робіном Вільямсом: найкращі ролі улюбленого актора в кіно
-
12:00День нездорової їжі: Вгадай, скільки калорій в цій страві
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 липня
-
07:13Погода в Україні 21 липня: де пройдуть дощі
- 20 липня
-
21:54Рейтинг громадських місць, які найчастіше вибирають пари для сексу
-
20:09Як правильно робити дікпіки: кумедна інструкція від дівчини на прикладі огірка
-
18:07Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
-
16:2310 випадків, коли актори грали персонажів іншого віку, але ніхто їм не повірив