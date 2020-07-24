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Погода в Україні 24 липня: у яких областях очікують дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

24 липня в Україні переважатиме суха та сонячна погода, лише місцями пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ!

24 липня, у п'ятницю, майже по всій країні буде сухо та сонячно. Лише у центральних, прикарпатських областях, а також на північному сході та на Одещині пройдуть періодичні дощі з грозами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря трохи підвищиться: протягом дня +23+28 градусів, на Півдні та південному сході +26+32 градуси. У Києві істотні опади – навряд. Температура повітря коливатиметься близько +25, +26 градусів. Вихідні будуть ще теплішими, але з локальними грозовими дощами", зазначила вона.

Прогноз погоди на 23 липня у містах України:

Погода в Україні 24 липня: у яких областях очікують дощі - фото 417200
  • Ужгород +25+27
    Львів +23+25
    Чернівці +24+26
    Івано-Франківськ +23+25
    Тернопіль +24+26
    Рівне +23+25
    Луцьк +23+25
    Вінниця +24+26
    Хмельницький +24+26
    Житомир +24+26
    Чернігів +24+26
    Черкаси +24+26
    Миколаїв +28+30
    Одеса +25+27
    Херсон +28+30
    Сімферополь +27+29
    Полтава +24+27
    Суми +23+25
    Харків +25+26
    Дніпро +26+28
    Запоріжжя +29+31
    Донецьк +25+27
    Луганськ +25+27

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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