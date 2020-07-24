Погода в Україні 24 липня: у яких областях очікують дощі

24 липня в Україні переважатиме суха та сонячна погода, лише місцями пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ!

24 липня, у п'ятницю, майже по всій країні буде сухо та сонячно. Лише у центральних, прикарпатських областях, а також на північному сході та на Одещині пройдуть періодичні дощі з грозами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря трохи підвищиться: протягом дня +23+28 градусів, на Півдні та південному сході +26+32 градуси. У Києві істотні опади – навряд. Температура повітря коливатиметься близько +25, +26 градусів. Вихідні будуть ще теплішими, але з локальними грозовими дощами", – зазначила вона.

Прогноз погоди на 23 липня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +23+25

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +24+26

Рівне +23+25

Луцьк +23+25

Вінниця +24+26

Хмельницький +24+26

Житомир +24+26

Чернігів +24+26

Черкаси +24+26

Миколаїв +28+30

Одеса +25+27

Херсон +28+30

Сімферополь +27+29

Полтава +24+27

Суми +23+25

Харків +25+26

Дніпро +26+28

Запоріжжя +29+31

Донецьк +25+27

Луганськ +25+27

Читайте також: Погода у липні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць