Погода в Україні 24 грудня: прогноз на сьогодні по містах

24 грудня атмосферні фронти та потепління визначатимуть погоду в Україні, тому очікуються ожеледиця та мокрий сніг. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

24 грудня, у четвер, опади у вигляді дощів та мокрого снігу прогнозуються у західних, північних, південних областях, а також у західних районах центру країни. На решті території буде переважати суха погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"В Україні спостерігатиметься посилення південного вітру до штормових значень! Температура повітря у четвер найнижчою передбачається у східних областях: вночі до -4-10 градусів, вдень буде -1-4 градуси. На Дніпровщині, Полтавщині, Сумщині та на Запоріжжі завтра протягом дня від 2 морозу до 2 тепла. А на решті території України вже вдень відчутно потепліє до +1+6 градусів. У південній частині 24-го грудня очікується вдень +4+8 градусів, а на Заході запахне весною, там, ймовірно, +5+10 градусів!", – додала вона.

У Києві 24 грудня до обіду опадів поменшає, однак у другій половині прийдуть дощі та поривчастий вітер. Температура повітря вдень сягне позначок +2+3.

Прогноз погоди на 24 грудня у містах України:

Ужгород +7+9

Львів +7+9

Чернівці +6+8

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +6+8

Рівне +5+7

Луцьк +7+9

Вінниця +2+4

Хмельницький +5+7

Житомир +2+4

Чернігів -1+1

Черкаси 0+2

Миколаїв +5+7

Одеса +5+7

Херсон +2+4

Сімферополь +7+9

Полтава -1-3

Суми -1-3

Харків -1+1

Дніпро 0+2

Запоріжжя 0+2

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

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