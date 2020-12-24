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Погода в Україні 24 грудня: прогноз на сьогодні по містах
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24 грудня атмосферні фронти та потепління визначатимуть погоду в Україні, тому очікуються ожеледиця та мокрий сніг. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
24 грудня, у четвер, опади у вигляді дощів та мокрого снігу прогнозуються у західних, північних, південних областях, а також у західних районах центру країни. На решті території буде переважати суха погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"В Україні спостерігатиметься посилення південного вітру до штормових значень! Температура повітря у четвер найнижчою передбачається у східних областях: вночі до -4-10 градусів, вдень буде -1-4 градуси. На Дніпровщині, Полтавщині, Сумщині та на Запоріжжі завтра протягом дня від 2 морозу до 2 тепла. А на решті території України вже вдень відчутно потепліє до +1+6 градусів. У південній частині 24-го грудня очікується вдень +4+8 градусів, а на Заході запахне весною, там, ймовірно, +5+10 градусів!", – додала вона.
У Києві 24 грудня до обіду опадів поменшає, однак у другій половині прийдуть дощі та поривчастий вітер. Температура повітря вдень сягне позначок +2+3.
Прогноз погоди на 24 грудня у містах України:
- Ужгород +7+9
- Львів +7+9
- Чернівці +6+8
- Івано-Франківськ +7+9
- Тернопіль +6+8
- Рівне +5+7
- Луцьк +7+9
- Вінниця +2+4
- Хмельницький +5+7
- Житомир +2+4
- Чернігів -1+1
- Черкаси 0+2
- Миколаїв +5+7
- Одеса +5+7
- Херсон +2+4
- Сімферополь +7+9
- Полтава -1-3
- Суми -1-3
- Харків -1+1
- Дніпро 0+2
- Запоріжжя 0+2
- Донецьк -1+1
- Луганськ -1+1
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