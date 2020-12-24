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Погода в Україні 24 грудня: прогноз на сьогодні по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

24 грудня атмосферні фронти та потепління визначатимуть погоду в Україні, тому очікуються ожеледиця та мокрий сніг. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

24 грудня, у четвер, опади у вигляді дощів та мокрого снігу прогнозуються у західних, північних, південних областях, а також у західних районах центру країни. На решті території буде переважати суха погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"В Україні спостерігатиметься посилення південного вітру до штормових значень! Температура повітря у четвер найнижчою передбачається у східних областях: вночі до -4-10 градусів, вдень буде -1-4 градуси. На Дніпровщині, Полтавщині, Сумщині та на Запоріжжі завтра протягом дня від 2 морозу до 2 тепла. А на решті території України вже вдень відчутно потепліє до +1+6 градусів. У південній частині 24-го грудня очікується вдень +4+8 градусів, а на Заході запахне весною, там, ймовірно, +5+10 градусів!", – додала вона.

У Києві 24 грудня до обіду опадів поменшає, однак у другій половині прийдуть дощі та поривчастий вітер. Температура повітря вдень сягне позначок +2+3.

Прогноз погоди на 24 грудня у містах України:

Погода в Україні 24 грудня: прогноз на сьогодні по містах - фото 440439
  • Ужгород +7+9
  • Львів +7+9
  • Чернівці +6+8
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +6+8
  • Рівне +5+7
  • Луцьк +7+9
  • Вінниця +2+4
  • Хмельницький +5+7
  • Житомир +2+4
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +5+7
  • Херсон +2+4
  • Сімферополь +7+9
  • Полтава -1-3
  • Суми -1-3
  • Харків -1+1
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1+1

Читайте також: Погода у грудні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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