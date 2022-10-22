Погода в Україні 23 жовтня: у яких областях пройдуть дощі в неділю

23 жовтня в Україні переважатиме волога погода, а температура повітря поступово почне підійматись. Детальніший прогноз дізнавайтесь далі.

23 жовтня, у неділю, дощі вранці завітають у західні області, упродовж дня пройдуть у південні, центральні та північні, а до східних наблизяться до вечора. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, у другій половині дня істотних опадів не очікується у північних, частині центральних та західних областях, а також на Одещині.

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Температура повітря протягом дня неділі становитиме +10+14 градусів. Найтепліше буде в західних областях та в південній частині, +14+18 градусів. А на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та Харківщині +8+12 градусів. У Києві 23-го жовтня очікується волога, з дощем, погода. Температура повітря коливатиметься близько +11, +12 градусів, – додала вона.

Вже у понеділок, 24 жовтня, у столиці температура підвищиться до +14+16. В останній тиждень жовтня по всій країні серйозного похолодання не очікується.

Прогноз погоди на 23 жовтня по містах України:

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